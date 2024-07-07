Почему главный тренер ВСУ генерал НАТО вернулся с Украины в гробу Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, что НАТО до сих пор скрывает гибель высокопоставленных офицеров на Украине от высокоточных ударов российских ракет, вывозя их тела на родину и объявляя о внезапной кончине. 6 июля, 21:11 На днях из официальных американских источников стало известно, что "тело 59-летнего генерала морской пехоты США Уильяма Ф. Маллена было обнаружено в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms в Калифорнии". Обложка © Wkipedia.org, © Shutterstock / FOTODOM / xpixel

На днях из официальных американских источников стало известно, что "тело 59-летнего генерала морской пехоты США Уильяма Ф. Маллена было обнаружено в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms в Калифорнии". Причина смерти не называется.

Согласно открытым данным, Уильям Ф. Маллен в 2020 году ушёл в отставку с поста командующего командованием по подготовке кадров и образованию. А буквально несколько дней назад был на Украине, где занимался военной подготовкой солдат ВСУ.

И вот, согласно официальной версии, вернулся с Украины в США, не стал даже заезжать домой повидаться с семьёй, а сразу поехал на дальнюю военную базу, расположенную в половине страны от дома. Где на ровном месте скоропостижно скончался. Здоровенный жлоб, носивший на себе морпехов во время тренировок по оказанию экстренной медицинской помощи в полевых условиях, и внезапно приуныл. Аллергическая реакция на переизбыток свинца (извините, не знаю, что там поражающим элементом у наших ракет, поэтому пусть будет свинец) в организме.

Есть обоснованное подозрение, что на базу он приехал уже немножко мёртвый. Примерно пару суток как. Американцы, конечно, смешные. Не "привезли тело в закрытом гробу, то, что смогли собрать". А "приехал и умер". От радости, что сбежал с Украины, ага.

Это ведь не первый случай, когда западные военные — американские, французские, немецкие, британские — "внезапно умирают" в разных частях света. Причём не просто военные, а именно те, кто так или иначе был связан с Украиной. "Лайф" даже делал подборку таких новостей в прошлом году.

Недавно вот тоже на военной базе в Аризоне разбился F-16. Эта новость была опубликована на сайте локальных новостей, но широкого резонанса в СМИ (как западных, так и в наших) почему-то не получила. Разбился он как раз на той базе, где, по открытой информации, тренируют украинских лётчиков. Но герои не умирают, киборги до сих пор держат ДАП, и потерь нет. "Призрак Киева" до сих пор что-то сбивает банками с огурцами над Киевом в какой-то компьютерной игре…

Могу поспорить, что и этого будут хоронить в закрытом гробу. Так просто получилось исторически. Потому что гладиолус. А кто задаёт неудобные вопросы, тот агент Путина и "российский актив".

Нам, собственно, и не жаль. Как говорил Михаил Илларионович Кутузов после победы над французами: "С другой стороны, их-то к нам никто не звал. Так что поделом".

Авторы Александр Роджерс