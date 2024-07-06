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6 июля, 12:29

Цены на древесину в Финляндии улетели в космос из-за антироссийских санкций

MTV: В Финляндии из-за антироссийских санкций взлетели цены на древесину

Вследствие антироссийских санкций в Финляндии взлетели цены на древесину. На пользу данной сфере не пошли и выросшие потоки инвестиций в лесоперерабатывающую промышленность, сообщает телеканал MTV.

"Древесина в Финляндии сейчас продаётся по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России", — отмечается в статье.

По словам авторов публикации, страна переживает переломный момент. В то же время, как отмечает исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии, финское общество и бизнес слишком легкомысленно относятся к проблеме нехватки древесины. Экономике страны грозят серьёзные последствия, считает эксперт.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за санкций против РФ и сокращения улова. Нехватка сырья вызвала жёсткую конкуренцию среди производителей, что спровоцировало кратный рост цен.

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Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Николай Рюмин
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