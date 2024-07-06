Цены на древесину в Финляндии улетели в космос из-за антироссийских санкций

Вследствие антироссийских санкций в Финляндии взлетели цены на древесину. На пользу данной сфере не пошли и выросшие потоки инвестиций в лесоперерабатывающую промышленность, сообщает телеканал MTV.

"Древесина в Финляндии сейчас продаётся по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России", — отмечается в статье.

По словам авторов публикации, страна переживает переломный момент. В то же время, как отмечает исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии, финское общество и бизнес слишком легкомысленно относятся к проблеме нехватки древесины. Экономике страны грозят серьёзные последствия, считает эксперт.