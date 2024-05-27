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27 мая, 11:07

Евросоюз резко начал скупать российский металл

РИА "Новости": ЕС резко увеличил закупки железа и алюминия из РФ из-за роста спроса

ЕС резко увеличил закупки железа, стали и алюминия из РФ из-за роста спроса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

ЕС резко увеличил закупки железа, стали и алюминия из РФ из-за роста спроса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. Москва нарастила экспорт в 1,7 раза в месячном отношении — до 328 млн евро, эта цифра рекордная с мая 2023 года, тогда ЕС закупил металлов на 369 млн евро. Данную статистику приводит РИА "Новости".

Лидером среди стран-покупателей стала Бельгия с закупкой на 130,5 миллиона евро. Италия на втором месте с чеком на 85 миллионов евро. Закрывает тройку Дания с суммой 35,1 миллиона евро. К концу месяца и Германия нарастила закупки впятеро — до 22,4 миллиона евро.

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Ранее Life.ru рассказывал про Индию, которая за март вдвое нарастила закупки российских алмазов. В годовом выражении показатель вырос в 2,3 раза, до 728 тысяч каратов.

Николай Рюмин
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