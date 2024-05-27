Евросоюз резко начал скупать российский металл

Благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. Москва нарастила экспорт в 1,7 раза в месячном отношении — до 328 млн евро, эта цифра рекордная с мая 2023 года, тогда ЕС закупил металлов на 369 млн евро. Данную статистику приводит РИА "Новости".

Лидером среди стран-покупателей стала Бельгия с закупкой на 130,5 миллиона евро. Италия на втором месте с чеком на 85 миллионов евро. Закрывает тройку Дания с суммой 35,1 миллиона евро. К концу месяца и Германия нарастила закупки впятеро — до 22,4 миллиона евро.