Индия в марте более чем вдвое нарастила закупки алмазов из России

Также страна нарастила закупку драгоценных камней из Канады (до 354 тысяч каратов) и из Китая, ввезя 122 тысячи каратов, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Подчёркивается, что поставки из Гонконга выросли на 15%.

Однако это не помогло компенсировать выпавшие сделки с Бельгией, упавшие на два миллиона каратов, до 2,1 миллиона, и с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), снизившиеся на 900 тысяч, до 7,3 миллиона. Кроме того, как пишет РИА "Новости", до 155 тысяч, то есть в 3,7 раза, упал импорт из США, в 1,8 раза, до 110 тысяч, — из Израиля, на 12%, до 214 тысяч, — из Ботсваны и на 2%, до 255 тысяч, — из Южно-Африканской Республики (ЮАР). В целом общий ввоз камней в годовом выражении упал на 2,55 миллиона, до 12,15 миллиона.