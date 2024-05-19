Индия в марте более чем вдвое нарастила закупки алмазов из России
Индия в марте более чем вдвое нарастила импорт алмазов из России, следует из данных Министерства промышленности и торговли республики. В годовом выражении он вырос в 2,3 раза, до 728 тысяч каратов.
Также страна нарастила закупку драгоценных камней из Канады (до 354 тысяч каратов) и из Китая, ввезя 122 тысячи каратов, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Подчёркивается, что поставки из Гонконга выросли на 15%.
Однако это не помогло компенсировать выпавшие сделки с Бельгией, упавшие на два миллиона каратов, до 2,1 миллиона, и с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), снизившиеся на 900 тысяч, до 7,3 миллиона. Кроме того, как пишет РИА "Новости", до 155 тысяч, то есть в 3,7 раза, упал импорт из США, в 1,8 раза, до 110 тысяч, — из Израиля, на 12%, до 214 тысяч, — из Ботсваны и на 2%, до 255 тысяч, — из Южно-Африканской Республики (ЮАР). В целом общий ввоз камней в годовом выражении упал на 2,55 миллиона, до 12,15 миллиона.
Напомним, 1 января страны "Большой семёрки" ввели санкции против импорта алмазов из России. К новым ограничениям присоединились в том числе Великобритания, Япония и Евросоюз. Позднее, 1 марта, аналогичные меры ввели США. Как подчёркивали в Кремле, РФ сможет обойти их.
Unsplash / Bas van den Eijkhof