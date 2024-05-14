Кремль отреагировал на запрет Байдена импортировать уран из России

Запрет на импорт урана из России — это очередное проявление нечестной конкуренции со стороны США. Такое мнение озвучил журналистам во вторник, 14 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, всё дело в том, что американцам "тяжело с нами конкурировать", поэтому они "не гнушаются ничем" и бьют по всем нормам международной торговли.