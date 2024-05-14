Кремль отреагировал на запрет Байдена импортировать уран из России
Песков: Запрет США на импорт урана из России — проявление нечестной конкуренции
Запрет на импорт урана из России — это очередное проявление нечестной конкуренции со стороны США. Такое мнение озвучил журналистам во вторник, 14 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, всё дело в том, что американцам "тяжело с нами конкурировать", поэтому они "не гнушаются ничем" и бьют по всем нормам международной торговли.
"Это не что иное, как недобросовестная конкуренция, но это некритично для российской атомной отрасли. Наша атомная отрасль — одна из передовых в мире", — заключил представитель Кремля.
Уран и его соединения используются в основном в качестве ядерного горючего в ядерных реакторах. Малообогащённая смесь изотопов урана применяется в стационарных реакторах атомных электростанций. Продукт высокой степени обогащения — в ядерных реакторах, работающих на быстрых нейтронах.
Напомним, что на днях Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России. А 14 мая документ подписал американский лидер Джо Байден. Несмотря на утверждение запрета главой государства, власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года.
ИТАР-ТАСС / Виталий Иванов