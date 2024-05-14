Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 09:49

Кремль отреагировал на запрет Байдена импортировать уран из России

Песков: Запрет США на импорт урана из России — проявление нечестной конкуренции

Запрет на импорт урана из России — это очередное проявление нечестной конкуренции со стороны США. Такое мнение озвучил журналистам во вторник, 14 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, всё дело в том, что американцам "тяжело с нами конкурировать", поэтому они "не гнушаются ничем" и бьют по всем нормам международной торговли.

"Это не что иное, как недобросовестная конкуренция, но это некритично для российской атомной отрасли. Наша атомная отрасль — одна из передовых в мире", — заключил представитель Кремля.

Уран и его соединения используются в основном в качестве ядерного горючего в ядерных реакторах. Малообогащённая смесь изотопов урана применяется в стационарных реакторах атомных электростанций. Продукт высокой степени обогащения — в ядерных реакторах, работающих на быстрых нейтронах.

Антонов предрёк крах экономики США из-за запрета на ввоз урана из России
Антонов предрёк крах экономики США из-за запрета на ввоз урана из России

Напомним, что на днях Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России. А 14 мая документ подписал американский лидер Джо Байден. Несмотря на утверждение запрета главой государства, власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Виталий Иванов

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Джо Байден
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров