Антонов предрёк крах экономики США из-за запрета на ввоз урана из России
Посол Антонов: Запрет на импорт российского урана сильно ударит по самим США
Запрет на ввоз российского урана в США сильнее всего ударит по американской экономике. Как пояснил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, данное ограничение приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.
"Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причём финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране", — подчеркнул дипломат.
По словам Антонова, Вашингтон не оставляет попыток нанести России стратегическое поражение, а запрет на импорт российского урана в США ударит не только по самой Америке, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС. Антонов убеждён, что ограничение на поставки ресурса приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.
Однако, несмотря подобного рода запреты, российская экономика готова к любым вызовам: она оперативно реагирует на трудности, извлекая из них дивиденды. Дипломат убеждён, что не станет исключением и данная ситуация.
Напомним, что Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России 1 мая. Сегодня, 14 мая, документ подписал американский лидер Джо Байден. Несмотря на утверждение запрета главой государства, власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года.