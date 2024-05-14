Запрет на ввоз российского урана в США сильнее всего ударит по американской экономике. Как пояснил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, данное ограничение приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.

"Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причём финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране", — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, Вашингтон не оставляет попыток нанести России стратегическое поражение, а запрет на импорт российского урана в США ударит не только по самой Америке, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС. Антонов убеждён, что ограничение на поставки ресурса приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях.