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13 мая, 23:28

Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США

Американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США. Информация следует из распространённого заявления Белого дома.

В документе указано, что президент США поставил свою подпись в законе, "запрещающем импорт необлучённого, низкообогащённого урана, произведённого в Российской Федерации или российской компанией".

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Напомним, что Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России 1 мая. Несмотря на утверждение запрета главой государства, власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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