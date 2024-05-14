Американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США. Информация следует из распространённого заявления Белого дома.

В документе указано, что президент США поставил свою подпись в законе, "запрещающем импорт необлучённого, низкообогащённого урана, произведённого в Российской Федерации или российской компанией".