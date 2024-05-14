Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США
Американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана в США. Информация следует из распространённого заявления Белого дома.
В документе указано, что президент США поставил свою подпись в законе, "запрещающем импорт необлучённого, низкообогащённого урана, произведённого в Российской Федерации или российской компанией".
Напомним, что Конгресс США принял законопроект о запрете импорта обогащённого урана из России 1 мая. Несмотря на утверждение запрета главой государства, власти США оставляют за собой право продолжить закупки при необходимости вплоть до января 2028 года.
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