Экономист объяснил, почему российский уран всё равно будет поставляться в США

В США Сенат единогласно принял закон, который запрещает импорт урана из России. Несмотря на это, отечественное сырьё всё равно теми или иными способами будет завозиться на территорию Соединённых Штатов, считает экономист и директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, после запрета американцы могут увеличить поставки из Казахстана, а ему, в свою очередь, ничего не мешает закупать сырьё у нашей страны и выдавать за своё.

"Российский уран под видом казахстанского может, конечно, поступать на американский рынок. Я в настоящее время каких-то проблем здесь не вижу технических", — подчеркнул эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

Кроме того, он уверен, что новый закон носит больше "демонстративно враждебный характер". Американцы сильно нервничают из-за того, что РФ всё равно остаётся одним из лидеров рынка, и российский уран никуда не пропадёт. Поэтому в Белом доме очень обеспокоены, так как понимают, что в атомной генерации в мире первой остаётся Россия, заключил экономист.