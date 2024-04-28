Латвия призналась в закупке лекарств из России от безысходности TV3: Минздрав Латвии не нашёл замены лекарствам из России и Белоруссии 28 апреля, 09:58 Латвия не может ничем заменить российские лекарства. Обложка © freepik

Латвия продолжит закупать медикаменты и сырьё к ним у России и Белоруссии от безысходности, так как Министерство здравоохранения страны признало невозможность заменить их другими зарубежными лекарствами. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

"В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырьё, произведённые в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведённые в России и Белоруссии, в государственных и муниципальных публичных закупках", — отмечается в материале.

Там подчёркивается, что примерно 10% медикаментов, не имеющих регистрации в Латвии, ввозятся из России и Белоруссии, так как в них критически нуждаются латыши.

Ранее сообщалось, что власти Латвии решили отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Новые правила в школах республики вступят в силу в 2026 году. Вместо русского школьникам предложат официальные языки Европейского союза.

Авторы Татьяна Миссуми