Писатель Беседин назвал футбол несправедливым после поражения сборной Германии

Сборной Германии не удалось одержать победу в матче 1/4 финала Евро-2024 против испанцев, несмотря на ряд значительных преимуществ. Последние стали победителями, переиграв немцев в дополнительное время (2:1). Что помешало хозяевам турнира во время встречи, предположил писатель и публицист Платон Беседин.

По его мнению, стиль сборных Испании и Германии во многом похож — обе команды стремятся сделать упор на ловкость и скорость, играя в первую очередь в вертикальный футбол. К тому же футболисты обеих команд обладают достаточными навыками для демонстрации интересной и продуманной игры. Именно поэтому многие назвали данную встречу в четвертьфинале Евро настоящим скрытым финалом.

"На стороне немцев было два фактора: фактор собственного дома (чемпионат проходит в Германии) и то, что Испания в последних турнирах хорошо играет в группе, но не в плей-офф. Однако фактор номер два отпал быстро: испанцы оказались убедительны. Да и для чего было их злить, называя командой детей?" — прокомментировал Беседин в разговоре с "360.ru".

По мнению писателя, у сборной Германии были абсолютно все составляющие для грандиозной победы, однако футбол несправедлив. К тому же Испания — серьёзный соперник, с которым немцам попросту не повезло столкнуться в четвертьфинале.