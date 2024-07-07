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Регион
7 июля, 20:44

Илон Маск вновь усомнился в надёжности WhatsApp и назвал его шпионской программой

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию пользователя в интернете, назвав мессенджер WhatsApp шпионской программой.

Нынешний владелец социальной сети X отреагировал на публикацию одного из пользователей, которому контекстная реклама начала показывать чемоданы, после того как он обсудил скорую покупку с другом в мессенджере. На вопрос юзера, как подобное возможно, ведь в WhatsApp используется протокол шифрования сообщений для усиленной защиты данных, Маск заявил, что данный мессенджер является шпионским.

"Потому что это (WhatsApp. — Прим. Life.ru) шпионская программа", — заявил Маск.

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Напомним, что ранее Илон Маск уже предупреждал пользователей сети о ненадёжности мессенджера и советовал не пользоваться приложением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Мария Любицкая
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