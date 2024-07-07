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7 июля, 19:21

В Архангельске жилой дом сошёл со свай, эвакуировали 12 человек

Обстановка у дома, который сошёл со свай в Архангельске. Обложка © Telegram / Архангельск №1

Обстановка у дома, который сошёл со свай в Архангельске. Обложка © Telegram / Архангельск №1

В Архангельске жилой дом сошёл со свай, в результате было эвакуированы 12 человек. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил один из сотрудников региональной службе спасения.

Дом, который сошёл со свай в Архангельске. Фото © Telegram / Архангельск №1

Дом, который сошёл со свай в Архангельске. Фото © Telegram / Архангельск №1

"Три человека эвакуированы силами службы из аварийного дома № 1 по улице Романа Куликова, ещё девять эвакуировались самостоятельно", — отметил он в беседе с ТАСС.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших среди жильцов, предварительно, нет. Примечательно, что проблема аварийного жилья является одной из основных в Архангельской области. Деревянные дома строились в середине прошлого века как временное жильё, но люди проживают в них по сей день. В мае 2023 года в Архангельске сошёл со свай жилой двухэтажный деревянный дом 1935 года постройки. В здании проживали 29 человек, в том числе десятеро несовершеннолетних.

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Никита Осипов
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