В Архангельске жилой дом сошёл со свай, эвакуировали 12 человек

В Архангельске жилой дом сошёл со свай, в результате было эвакуированы 12 человек. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил один из сотрудников региональной службе спасения.

"Три человека эвакуированы силами службы из аварийного дома № 1 по улице Романа Куликова, ещё девять эвакуировались самостоятельно", — отметил он в беседе с ТАСС.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших среди жильцов, предварительно, нет. Примечательно, что проблема аварийного жилья является одной из основных в Архангельской области. Деревянные дома строились в середине прошлого века как временное жильё, но люди проживают в них по сей день. В мае 2023 года в Архангельске сошёл со свай жилой двухэтажный деревянный дом 1935 года постройки. В здании проживали 29 человек, в том числе десятеро несовершеннолетних.