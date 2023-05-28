Под двухэтажным домом в Архангельске подломились почти столетние сваи
Двухэтажный жилой дом сошёл со свай в Архангельске, жильцы эвакуированы
В Архангельске сошёл со свай жилой двухэтажный деревянный дом 1935 года постройки, все жильцы были эвакуированы. О случившемся пишет прокуратура Архангельской области.
"Органами прокуратуры области организована проверка по факту схода со свай 28 мая многоквартирного двухэтажного деревянного дома, расположенного по адресу г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 1. Аварийными службами эвакуированы жильцы дома", — уточнили в ведомстве.
Прокуратуре предстоит выяснить, почему дом до сих пор не был признан аварийным и не включён в программу переселения из ветхого жилья. В здании проживали 29 человек, в том числе десятеро несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области в реку рухнул располагавшийся на берегу частный дом. Момент падения удалось заснять очевидцам, они поделились шокирующими кадрами в соцсетях.