Под двухэтажным домом в Архангельске подломились почти столетние сваи

В Архангельске сошёл со свай жилой двухэтажный деревянный дом 1935 года постройки, все жильцы были эвакуированы. О случившемся пишет прокуратура Архангельской области.

В Архангельске сошёл со свай жилой дом. Фото © t.me / Прокуратура Архангельской области

В Архангельске сошёл со свай жилой дом. Фото © t.me / Прокуратура Архангельской области

В Архангельске сошёл со свай жилой дом. Фото © t.me / Прокуратура Архангельской области

"Органами прокуратуры области организована проверка по факту схода со свай 28 мая многоквартирного двухэтажного деревянного дома, расположенного по адресу г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 1. Аварийными службами эвакуированы жильцы дома", — уточнили в ведомстве.

Прокуратуре предстоит выяснить, почему дом до сих пор не был признан аварийным и не включён в программу переселения из ветхого жилья. В здании проживали 29 человек, в том числе десятеро несовершеннолетних.