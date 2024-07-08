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8 июля, 08:13

Экс-замминистра обороны Цаликов включён в списки ЕР на выборах в хурал Тувы

Руслан Цаликов в бытности замминистра обороны РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Руслан Цаликов в бытности замминистра обороны РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов включён в списки кандидатов в Верховный хурал (парламент) Республики Тыва. Об этом рассказал журналистам замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Действительно, Руслан Цаликов включён в список кандидатов, выдвинутых нашей партией", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Говоря о том, может ли Цаликов в случае избрания сменить нынешнего сенатора от региона Дину Оюн, собеседник агентства заявил, что это будет решаться осенью, в установленные законом сроки.

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Напомним, Руслан Цаликов лишился должности в Минобороны 17 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Матвей Константинов
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