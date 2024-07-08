Экс-замминистра обороны Цаликов включён в списки ЕР на выборах в хурал Тувы

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов включён в списки кандидатов в Верховный хурал (парламент) Республики Тыва. Об этом рассказал журналистам замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Действительно, Руслан Цаликов включён в список кандидатов, выдвинутых нашей партией", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Говоря о том, может ли Цаликов в случае избрания сменить нынешнего сенатора от региона Дину Оюн, собеседник агентства заявил, что это будет решаться осенью, в установленные законом сроки.