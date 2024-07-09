Главарь "шариатского патруля" и 10 его сообщников задержаны в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии оперативные службы задержали десятерых жителей республики, которые подозревались в создании экстремистского сообщества и участии в нём. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за создание экстремистского сообщества. Видео © Telegram / МВД по КБР
"Сотрудники ЦПЭ МВД по КБР, УФСБ России по КБР, ГУПЭ МВД России и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа Росгвардии по КБР в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе задержали десятерых жителей КБР возрастом от 26 до 54 лет", — сказано в публикации.
Главарём этого сообщества считается 40-летний житель города Тырныауза. В марте 2017 года он завербовал десятерых горожан в преступную группировку. Участники "шариатского патруля" занимались поиском граждан, чьё мировоззрение идёт вразрез с их убеждениями, религиозными и моральными принципами. Подозреваемые совершили противоправные действия в отношении 14 местных. Они избивали потерпевших палками, а также старались давить на них психологически.
В отношении организатора и девятерых участников экстремистской группы были возбуждены уголовные дела по ст. 282.1. По данным следствия, преступное сообщество активничало до ноября 2023 года.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который вёл подрывную деятельность против России по заданию иностранных кураторов. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".
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