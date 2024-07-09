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9 июля, 07:28

Главарь "шариатского патруля" и 10 его сообщников задержаны в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии оперативные службы задержали десятерых жителей республики, которые подозревались в создании экстремистского сообщества и участии в нём. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за создание экстремистского сообщества. Видео © Telegram / МВД по КБР

"Сотрудники ЦПЭ МВД по КБР, УФСБ России по КБР, ГУПЭ МВД России и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа Росгвардии по КБР в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе задержали десятерых жителей КБР возрастом от 26 до 54 лет", — сказано в публикации.

Главарём этого сообщества считается 40-летний житель города Тырныауза. В марте 2017 года он завербовал десятерых горожан в преступную группировку. Участники "шариатского патруля" занимались поиском граждан, чьё мировоззрение идёт вразрез с их убеждениями, религиозными и моральными принципами. Подозреваемые совершили противоправные действия в отношении 14 местных. Они избивали потерпевших палками, а также старались давить на них психологически.

В отношении организатора и девятерых участников экстремистской группы были возбуждены уголовные дела по ст. 282.1. По данным следствия, преступное сообщество активничало до ноября 2023 года.

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Ранее ФСБ задержала мужчину, который вёл подрывную деятельность против России по заданию иностранных кураторов. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Обложка ©

Telegram / МВД по КБР

Владимир Озеров
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