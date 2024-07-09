Глава ФРС США Пауэлл назвал проблемой высшего уровня рост госдолга до $35 трлн
ФРС США сочла невозможными дальнейшие заимствования из-за госдолга в $35 трлн
В Федеральной резервной системе (ФРС) США признали, что дальнейшее заимствование и увеличение государственного долга не представляется возможным. Об этом на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре заявил глава ведомства Джером Пауэлл.
В Bank of America подчеркнули, что размер американского госдолга становится больше на один триллион долларов за каждую сотню дней. При Джо Байдене он увеличился уже на семь триллионов и сейчас достигает $35 трлн.
"Путь, по которому мы идём, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже... И мне кажется, что это проблема высшего уровня, об этом уже говорят многие высокопоставленные лица", — предостерегает Пауэлл.
К настоящему моменту около двух процентов американского ВВП расходуется на обслуживание госдолга. С октября 2023 по апрель 2024 таким образом был потрачен 601 миллиард, а на финансирование военных нужд — 576 миллиардов долларов.
США не могут разобраться с долгами со времён кризиса 2008. Во время президентского срока Барака Обамы руководство увеличило госдолг на девять триллионов, при Дональде Трампе — на семь. В 2018-м году его размер составил 78% от ВВП, что, по мнению Всемирного банка, представляет опасность.
Госдолг США начал расти огромными темпами из-за внушительных расходов страны на оборону, а также военных действий в Ираке и Афганистане. В январе в американском Минфине заявили, что государственный долг Соединённых Штатов превысил 34 триллиона долларов, обновив антирекорд. Сейчас он оценивается в $35 трлн. Но это ещё не всё – прогнозируется, что к концу года он составит 123% от ВВП.
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