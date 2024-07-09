Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 13:49

Названо неожиданное отличие русскоязычных хакеров от англоязычных. Виновата любовь

Эксперт Павловская: Англоязычные хакеры обсуждают в Даркнете любовь и отношения

Эксперт назвала главное отличие русскоязычных хакеров от англоязычных. Обложка © freepik/racool-studio

Эксперт назвала главное отличие русскоязычных хакеров от англоязычных. Обложка © freepik/racool-studio

Русскоязычные хакеры на различных форумах в Даркнете чаще всего обсуждают депрессию и тревогу. При этом на англоязычных сайтах у киберпреступников одна из главных тем для обсуждения — любовь и личные отношения. Об этом рассказала исследовательница хакеров из Лаборатории Касперского Анна Павловская.

"На русскоязычных форумах превалируют темы вроде поиска своего пути, разговоры про депрессию, про то, как справляться с паранойей, потому что им постоянно кажется, что за ними следят. Если же мы говорим про англоязычные форумы, то там больше бесед про отношения: стоит ли платить за девушку на первом свидании, через сколько и каким образом рассказывать своей второй половинке, что ты занимаешься хакерской деятельностью, и т.д.", — объяснила эксперт в беседе "Газете.Ru".

Русские хакеры помешали полякам смотреть футбол
Русские хакеры помешали полякам смотреть футбол

По словам специалиста, русскоязычные злоумышленники обычно сторонятся темы любви и романтических отношений. В их компании, например в сообществе хакеров из России и стран постсоветского пространства, не принято делиться подробностями о личной жизни. Если же желание написать об этом есть, то пользователи делают это максимально сухо.

Ранее Life.ru рассказал, сколько обычно в Даркнете получают злоумышленники. По словам эксперта, гонорар хакеров может варьироваться от $1,3 до $4 тысяч.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров