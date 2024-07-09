Юрист рассказал, как наказать сбежавшего после наезда самокатчика даже за порванный карман

В летний сезон в стране участились случаи, когда самокатчики сбивают людей и скрываются с места происшествия. Как вести себя в подобных ситуациях и отсудить у обидчика компенсацию даже за порванные карманы, рассказал основатель и руководитель компании "Автоликбез", автоюрист Дмитрий Славнов.

"Сами граждане никого не идентифицируют, а вот представители МВД смогут найти, провести оперативно-разыскную деятельность, выявить виновника и призвать его к ответственности", — объяснил Славнов в беседе с РИА "ФедералПресс".

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то необходимо выполнить ряд действий. Для начала нужно вызвать полицию, если на человека наехал самокатчик или велосипедист. Далее следует обратиться в травмпункт, чтобы зафиксировать не только наезд, но и синяки, гематомы, ушибы, ссадины и переломы. Не забудьте взять медицинское заключение.

Теперь инспектор или участковый, который приехал на место ЧП, должен установить и найти виновника. Ну и, в принципе, можно обращаться в суд и требовать возмещение как материальных убытков, так и моральных.

"Многие говорят: "Ну вот, мне оторвали карман, ну что ж, никто мне теперь не возместит". Всё возместят! И за порванные карманы, и за переломанные кости, и за синяки, которые вам достались, и за моральное терзание, которое у вас действительно было, что вы не спали ночами. Всё это будет возмещено непосредственно с виновника", — объяснил автоюрист.