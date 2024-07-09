В минувшие выходные в Москве самокатчица сбила девушку и сбежала с места происшествия. Теперь виновница отказывается оплачивать дорогостоящее лечение и общается с пострадавшей через своего друга-"решалу", сообщает SHOT.

В Москве самокатчица сбила девушку и бросила её на дороге со страшным переломом. Видео © SHOT

В беседе с телеграм-каналом пострадавшая Анастасия рассказала, что в воскресенье неизвестная девушка на электросамокате влетела в неё на Тверской улице. От боли в ноге Настя не могла подняться. Пока ждали скорую, виновница ДТП с места скрылась.

В Москве самокатчица сбила девушку и бросила её на дороге со страшным переломом. Видео © SHOT

Пострадавшую госпитализировали, у неё оказался перелом большеберцовой кости и многочисленные ушибы. Девушке требуется операция и восстановление в течение четырёх месяцев. За операцию и реабилитацию ей придётся выложить около 600 тысяч рублей.

Виновницу аварии удалось найти, но на связь она выходит неохотно: общается с Настей через своего друга и оплачивать лечение не спешит. Анастасия готовит заявление в полицию.