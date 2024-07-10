Депутаты пошутили, что поставят Силуанову раскладушку в Госдуме. Life.ru узнал, готов ли он к такому раскладу
Силуанов в шутку согласился, что ему понадобится кабинет в Госдуме
В среду, 10 июля, депутаты Госдумы единогласно приняли закон о прогрессивной шкале НДФЛ. На заседании присутствовал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Депутаты пошутили, что теперь министру нужен свой кабинет в ГД, а глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров даже пообещал поставить для Силуанова раскладушку.
Корреспондент Life.ru решил узнать, готов ли глава Минфина на такие меры.
"Основные законопроекты у нас уже приняты, так что это, наверное, на следующий год такая перспектива", — сказал он.
Депутаты пошутили, что поставят Силуанову раскладушку в Госдуме. Life.ru узнал, готов ли он к такому раскладу. Видео © Life.ru
Напомним, ГД приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ в третьем, окончательном чтении. Согласно документу, для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. Если уровень дохода, превысив этот показатель, будет достигать значений до 5 млн рублей — налог составит 15%. От 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, а свыше 50 млн в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.
ТАСС / POOL / Сергей Бобылев