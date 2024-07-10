В среду, 10 июля, депутаты Госдумы единогласно приняли закон о прогрессивной шкале НДФЛ. На заседании присутствовал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Депутаты пошутили, что теперь министру нужен свой кабинет в ГД, а глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров даже пообещал поставить для Силуанова раскладушку.

Корреспондент Life.ru решил узнать, готов ли глава Минфина на такие меры.

"Основные законопроекты у нас уже приняты, так что это, наверное, на следующий год такая перспектива", — сказал он.

Депутаты пошутили, что поставят Силуанову раскладушку в Госдуме. Life.ru узнал, готов ли он к такому раскладу. Видео © Life.ru