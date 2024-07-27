Знал пять языков и имел судимость. Почему гибель разведчика Николая Кузнецова была засекречена в СССР 27 июля исполняется 113 лет со дня рождения легенды советской военной разведки, героя Советского Союза Николая Кузнецова, который лично ликвидировал 11 генералов и крупных чиновников нацистской Германии. 26 июля, 21:11 О жизни Николая Кузнецова было написано 18 книг, снято восемь фильмов. Однако подробности гибели разведчика стали известны лишь в XXI веке. Обложка © Коллаж Life.ru, © Wikipedia, © ТАСС / Яков Халип

О жизни Николая Кузнецова было написано 18 книг, снято восемь фильмов. Однако подробности гибели разведчика стали известны лишь в XXI веке.

Крестьянин с талантом лингвиста

Сын крестьянина из Пермской губернии, Кузнецов дважды был исключён из комсомола, в 1930 году помогал ОГПУ в лесах Пермского края ловить бандитов и умудрился получить судимость, подростком работая таксатором по устройству лесов. Со школы увлекался изучением языков. Освоению немецкого способствовала школьная учительница Нина Автократова и местный аптекарь-немец. Позже в Свердловске (ныне Екатеринбург) Кузнецов продолжил совершенствовать немецкий, общаясь со специалистами из Германии. Вскоре Кузнецов не просто овладел языком, но мог понимать и говорить на шести немецких диалектах. В 1930-х годах он выучил эсперанто, польский, украинский и коми-пермяцкий.

Его лингвистические способности привлекли внимание спецслужб, и с 1938 года Кузнецов стал работать в разведке. Под именем Рудольфа Шмидта и оперативным псевдонимом "Колонист" он завоёвывал доверие специалистов, приезжающих из Германии работать в СССР, и вербовал их.

Спецзадание в лагере для пленных

С началом войны Кузнецов просился на фронт, но в разведке решили использовать его талант в тылу врага. Чтобы крестьянский сын мог сойти за немецкого офицера, в начале 1942 года под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта разведчика отправили в Красногорск — в лагерь пленных немцев.

Реальный Пауль Зиберт к этому времени погиб под Москвой, но немцы об том не знали. Помог тот факт, что внешне Кузнецов очень походил на погибшего "арийца". В лагере разведчик должен был перенять особенности поведения немецких офицеров. Он прекрасно справился с задачей и даже победил в конкурсе декламации немецких стихов.

Личный враг Мюллера

Летом 1942 года Кузнецова забросили в тыл к немцам под Ровно. Фото © ТАСС / Яков Халип

Летом 1942 года Кузнецова забросили в тыл к немцам под Ровно — в партизанский отряд "Победители" полковника Дмитрия Медведева. Разведчик представлялся лесозаготовителем, а особо подозрительным предъявлял документы сотрудника тайной полиции. В доверие к немецким офицерам входил на удивление легко.

Главной его целью стала ликвидация высших немецких чинов. Благодаря Кузнецову за 16 месяцев на тот свет преждевременно отправились 11 членов германской оккупационной администрации. Сам Кузнецов после покушений уходил целым и невредимым. Немцы сбились с ног, разыскивая неведомого Пауля Зиберта. Даже начальник гестапо Мюллер знал о его существовании и приказал найти живым или мёртвым. Его искали 80 агентов, но всё было напрасно.

Среди ликвидированных Кузнецовым немцев были заместитель рейхскомиссара Украины Эриха Коха Ганс Гёль с секретарём, майор абвера Гёттель, вызвавший Кузнецова на допрос, и каратель, командир добровольческих батальонов генерал-майор Макс Ильген. Этого Кузнецов с помощниками похитил, вывез из Ровно, допросил и ликвидировал. Под Львовом был ликвидирован майор фельджандармерии Кантер. Из-за покушения без ног остался деятель оккупационной администрации, заместитель Коха Пауль Даргель.

Особую дерзость разведчик проявил при ликвидации Альфреда Функа — главы немецкой судебной системы Украины. Ни от кого не скрываясь, днём, Кузнецов вошёл в его кабинет в Ровно, выстрелил в Функа, забрал со стола документы, вышел и уехал на машине.

Не менее дерзкой была ликвидация генерала люфтваффе Ганса Петерса во Львове. Кузнецов дал себя арестовать, под конвоем попал в кабинет генерала, выхватил пистолет, застрелил Петерса и сбежал через окно. Именно Кузнецов раздобыл информацию о наступлении немцев на Курской дуге и подготовке покушения в Тегеране. Единственной неудачей Кузнецова стал гауляйтер Украины Кох — его ликвидировать не удалось.

Смерть героя

В феврале 1944 года Кузнецов погиб в нескольких километрах от линии фронта. Фото © ТАСС / Георгий Коновалов

В феврале 1944 года Кузнецов погиб в нескольких километрах от линии фронта: у хутора Борятино наткнулся на бандеровцев. В перестрелке его товарищи были убиты, а Кузнецов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Ему было 32 года.

В 1944 году Николаю Кузнецову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза — "за исключительное мужество". Его могила была найдена спустя много лет в урочище Кутыки. Останки героя были перенесены во Львов на Холм Славы. Обстоятельства смерти были засекречены — в СССР не хотели обострять отношения с украинскими националистами.

Авторы Майя Новик