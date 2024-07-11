Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 21:11

Задержан предполагаемый убийца семьи комментатора Би-би-си

В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си Ханта

Британские правоохранители задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, который подозревается в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта. Об этом сообщила полиция страны в соцсети X.

"Мужчина, разыскиваемый по подозрению в тройном убийстве в Буши, был выслежен на севере Лондона. В результате разыскных мероприятий 26-летний Кайл Клиффорд был обнаружен в районе [Лондона] Энфилд", — указано в сообщении.

Мужчину задержали на кладбище, рядом с парком Хилли Филдс. Оттуда его вынесли на носилках и отвезли в больницу. По данным правоохранителей, в задержанного не стреляли, он уже был обнаружен с травмами. В полиции убеждены, что жертвы были знакомы с подозреваемым. Клиффорд ранее встречался с Луизой, одной из дочерей Джона Ханта.

В Таиланде британец убил россиянина из-за женщины
В Таиланде британец убил россиянина из-за женщины

Напомним, убийца расстрелял женщин из арбалета. Британские законы запрещают носить это оружие в общественных местах, однако купить его можно без специальной лицензии.

Обложка ©

Unsplash / King's Church International

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров