Неизвестный из арбалета расстрелял семью комментатора BBC Джона Ханта в Лондоне

Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета в собственном доме в Лондоне. В результате нападения погибли две его дочери и супруга. Об этом сообщило издание The Times.

Правоохранители ищут 26-летнего Кайла Клиффорда, который, по предварительным данным, и убил 61-летнюю Кэрол, 25-летнюю Луизу и 28-летнюю Ханну. В связи с происшествием некоторые школы ввели ограничения, в том числе запретили детям выходить на площадки.

В издании отметили, что семья Ханта жила в доме. расположенном недалеко от парка Буши. Уточняется, что британские законы запрещают носить арбалет в общественных местах. Однако купить в Британии такое оружие можно без специальной лицензии.