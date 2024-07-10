Неизвестный из арбалета расстрелял семью комментатора BBC Джона Ханта в Лондоне
Комментатор Джон Хант с супругой. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Carol Hunt
Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета в собственном доме в Лондоне. В результате нападения погибли две его дочери и супруга. Об этом сообщило издание The Times.
Правоохранители ищут 26-летнего Кайла Клиффорда, который, по предварительным данным, и убил 61-летнюю Кэрол, 25-летнюю Луизу и 28-летнюю Ханну. В связи с происшествием некоторые школы ввели ограничения, в том числе запретили детям выходить на площадки.
В издании отметили, что семья Ханта жила в доме. расположенном недалеко от парка Буши. Уточняется, что британские законы запрещают носить арбалет в общественных местах. Однако купить в Британии такое оружие можно без специальной лицензии.
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