"Полностью расстреляли": Блогер показал, что осталось от его авто после нападения террористов в Дербенте

Автор телеграм-канала "Мой Дербент" Арти Умудов показал, что осталось от его авто после нападения вооружённых боевиков. Мужчина признался, что он в шоке и не знает, что дальше делать с машиной.

Блогер из Дербента показал, что осталось от его авто после нападения террористов. Видео © Telegram / Мой Дербент

"Это была моя машина. Очень сильно мне сегодня не повезло. Полностью расстреляли, и вряд ли уже восстановлению [она] подлежит", — комментирует за кадром блогер.