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24 июня, 12:15

"Полностью расстреляли": Блогер показал, что осталось от его авто после нападения террористов в Дербенте

Блогер из Дербента показал, что осталось от его авто после нападения террористов

Блогер Арти Умудов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arti_umudov

Блогер Арти Умудов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arti_umudov

Автор телеграм-канала "Мой Дербент" Арти Умудов показал, что осталось от его авто после нападения вооружённых боевиков. Мужчина признался, что он в шоке и не знает, что дальше делать с машиной.

Блогер из Дербента показал, что осталось от его авто после нападения террористов. Видео © Telegram / Мой Дербент

"Это была моя машина. Очень сильно мне сегодня не повезло. Полностью расстреляли, и вряд ли уже восстановлению [она] подлежит", — комментирует за кадром блогер.

Арти Умудов является автором канала "Мой Дербент" (свыше 101 тысячи подписчиков). Также он является главой Комитета по связям с общественностью и СМИ в администрации муниципалитета "Дербентский район". До этого Умудов работал главным редактором в телерадиокомпании "Рубас" и управляющим радио "Восток FM".

Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.

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Наталья Исакова
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