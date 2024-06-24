"Полностью расстреляли": Блогер показал, что осталось от его авто после нападения террористов в Дербенте
Блогер из Дербента показал, что осталось от его авто после нападения террористов
Блогер Арти Умудов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arti_umudov
Автор телеграм-канала "Мой Дербент" Арти Умудов показал, что осталось от его авто после нападения вооружённых боевиков. Мужчина признался, что он в шоке и не знает, что дальше делать с машиной.
Блогер из Дербента показал, что осталось от его авто после нападения террористов. Видео © Telegram / Мой Дербент
"Это была моя машина. Очень сильно мне сегодня не повезло. Полностью расстреляли, и вряд ли уже восстановлению [она] подлежит", — комментирует за кадром блогер.
Арти Умудов является автором канала "Мой Дербент" (свыше 101 тысячи подписчиков). Также он является главой Комитета по связям с общественностью и СМИ в администрации муниципалитета "Дербентский район". До этого Умудов работал главным редактором в телерадиокомпании "Рубас" и управляющим радио "Восток FM".
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли — были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибли 15 полицейских, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана.