Саратовские священники исполнили бессмертный хит Nautilus Pompilius на крыше

Саратовская консерватория ранее не видывала подобных событий. Трио священников собралось на крыше этого старинного здания, чтобы разлить по городу звуки скрипок и виолончели, сыграв кавер-версию культовой композиции группы Nautilus Pompilius — "Дыхание". Видео с ними в своём телеграм-канале опубликовал регент Хора духовенства Саратовской епархии Олег Жиляков.

Саратовские священники играют "Наутилус Помпилиус" на крыше консерватории. Видео © Telegram / Батюшка на проводе

Песня прозвучала под плавные пролёты камеры над саратовскими улочками, которые передавали дух самой композиции в исполнении мини-хора из трёх человек, одним из которых стал регент Хора духовенства Саратовской епархии Олег Жиляков.

"А ведь и правда у нас, у всех живущих на планете, одно дыхание на всех, все одним воздухом дышим", — написал один из комментаторов под публикацией.