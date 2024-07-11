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11 июля, 10:42

Саратовские священники исполнили бессмертный хит Nautilus Pompilius на крыше

Священники исполнили бессмертный хит Nautilus Pompilius на саратовской крыше. Фото © Telegram / Батюшка на проводе

Священники исполнили бессмертный хит Nautilus Pompilius на саратовской крыше. Фото © Telegram / Батюшка на проводе

Саратовская консерватория ранее не видывала подобных событий. Трио священников собралось на крыше этого старинного здания, чтобы разлить по городу звуки скрипок и виолончели, сыграв кавер-версию культовой композиции группы Nautilus Pompilius — "Дыхание". Видео с ними в своём телеграм-канале опубликовал регент Хора духовенства Саратовской епархии Олег Жиляков.

Саратовские священники играют "Наутилус Помпилиус" на крыше консерватории. Видео © Telegram / Батюшка на проводе

Песня прозвучала под плавные пролёты камеры над саратовскими улочками, которые передавали дух самой композиции в исполнении мини-хора из трёх человек, одним из которых стал регент Хора духовенства Саратовской епархии Олег Жиляков.

"А ведь и правда у нас, у всех живущих на планете, одно дыхание на всех, все одним воздухом дышим", написал один из комментаторов под публикацией.

Тест: Только великий тусовщик нулевых правильно вспомнит 5 строчек из песен Губина
Тест: Только великий тусовщик нулевых правильно вспомнит 5 строчек из песен Губина

Порой творчество некоторых исполнителей и музыкальных коллективов укореняется в культурном коде целых наций, обретая в этом вечную жизнь. Ранее Life.ru задумался, как звучали бы песни нынешних артистов, если бы их исполняли признанные мастера голоса на свой манер. К примеру, воссозданный нейросетью Владимир Высоцкий ощущался весьма органично, исполняя песню "Венера-Юпитер".

Владимир Озеров
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