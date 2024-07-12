Охотники за адреналином: Зачем сталкеры незаконно пробираются на режимный космодром Байконур Life.ru попытался разобраться в ситуации с повторяющимися попытками иностранцев незаконно посетить режимный объект государственного значения. 11 июля, 21:17 Трое граждан европейских стран задержаны на космодроме Байконур. Обложка © Flickr / NASA HQ PHOTO, © "Шедеврум"

Чаще всего незаконно проникнуть на Байконур пытаются ради того, чтобы увидеть знаменитые советские космолёты "Буран", рассказал Life.ru бывший глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Чаще всего незаконно проникнуть на Байконур пытаются ради того, чтобы увидеть знаменитые советские космолёты "Буран. Фото © mister-marat.livejournal.com

— Туда экскурсии не водят из-за аварийного состояния здания и запутанной истории с принадлежностью объектов. Для некоторых же это просто вид спорта или хобби — проникать на закрытые объекты. С ними необходимо действовать по всей строгости закона, — прокомментировал эксперт.

Ранее стало известно о задержании на территории Байконура троих иностранцев. По данным телеграм-канала SHOT, это 26-летний гражданин Бельгии и двое граждан Нидерландов в возрасте 25 и 29 лет. Сообщается, что они пробрались к монтажно-заправочному комплексу, где их заметили сотрудники полиции. По опубликованной информации, молодым людям пока грозит административный арест на пять суток, но проверяется и их возможная причастность к шпионской деятельности.

Отметим, что в монтажно-заправочном комплексе на одной из площадок космодрома хранятся второй лётный экземпляр космического корабля "Буран" и его технологический макет. В 2021 году по указанию руководства Роскосмоса ангар с "Буранами" был взят под охрану после того, как незаконно проникшие на Байконур уличные художники разрисовали космический челнок граффити.

Сталкеров интересуют ракеты. Фото © mister-marat.livejournal.com

В июне 2024 года произошёл трагический случай: неподалёку от территории Байконура скончался от обезвоживания молодой человек из Франции Анджело Алебета, ему было 25 лет. Как выяснилось, он вместе со своим другом шёл по казахстанской степи и фотографировал здания. Высказывались предположения, что это были диггеры, которые интересовались выведенными из эксплуатации заглублёнными объектами на Байконуре. В агентстве ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что молодые люди не совершали попыток проникнуть именно на космодром и инцидент произошёл на неохраняемой территории.

В целом для иностранных туристов не составляет особых трудностей легальное посещение космодрома Байконур, заверил Дмитрий Струговец: они могут оформить тур через специализированные агентства.

Чаще всего незаконно проникнуть на Байконур пытаются ради того, чтобы увидеть знаменитые советские космолёты "Буран. Фото © mister-marat.livejournal.com

— Да, иностранным гражданам придётся подождать, пока их данные будут проверять правоохранительные органы, но поездка на космодром — это всё же не спонтанное решение, "взял и полетел", к нему обычно готовятся заранее, — подчеркнул собеседник Life.ru.

Авторы Адель Романенкова