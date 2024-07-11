Путин посещает парк "Ораниенбаум"
Президент Владимир Путин прибыл в "Ораниенбаум" — это дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Российскому лидеру планируют показать павильон "Катальная горка" и Китайский дворец, который был недавно отреставрирован.
Путин прибыл в парк "Ораниенбаум". Видео © LIFE.ru
Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru
Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru
Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru
История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком. Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.
Ранее сообщалось, что Путин приедет в Санкт-Петербург в рамках парламентского форума БРИКС. Он проходит в Северной столице два дня — 11 и 12 июля. Пленарное заседание будет посвящено международному взаимодействию. Известно, что делегацию палат парламента РФ возглавят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Life.ru