Путин посещает парк "Ораниенбаум"

Президент Владимир Путин прибыл в "Ораниенбаум" — это дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Российскому лидеру планируют показать павильон "Катальная горка" и Китайский дворец, который был недавно отреставрирован.

Путин прибыл в парк "Ораниенбаум". Видео © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком. Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.