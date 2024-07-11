Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 17:44

Путин посещает парк "Ораниенбаум"

Президент Владимир Путин прибыл в "Ораниенбаум" — это дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Российскому лидеру планируют показать павильон "Катальная горка" и Китайский дворец, который был недавно отреставрирован.

Путин прибыл в парк "Ораниенбаум". Видео © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

Что покажут Путину в "Ораниенбауме". Фото © LIFE.ru

История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком. Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.

Путин назвал главных противников БРИКС
Путин назвал главных противников БРИКС

Ранее сообщалось, что Путин приедет в Санкт-Петербург в рамках парламентского форума БРИКС. Он проходит в Северной столице два дня — 11 и 12 июля. Пленарное заседание будет посвящено международному взаимодействию. Известно, что делегацию палат парламента РФ возглавят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров