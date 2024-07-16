Звёзды не врут: Учёные взбудоражены подозрительным объектом в космосе До сих пор считалось, что единственная гигантская чёрная дыра находится в центре нашей Галактики. Теперь выясняется, что это не совсем так. 15 июля, 21:31 В Млечном Пути обнаружена чёрная дыра массой в 8 тысяч Солнц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Triff, Sergey Nivens

Астрономы говорят, если бы этот звёздный город остался независимым, он бы со временем мог развиться в полноценное космическое государство — галактику. Гравитация распорядилась так, что его притянул к себе большой Млечный Путь, и теперь это как бы республика в его составе. Называется она омегой Центавра, так сложилось исторически: астрономы прошлых столетий думали, что это звезда. Находится в одноимённом созвездии в 18 тысячах световых лет от нас.

Шаровое звёздное скопление омега Центавра. Фото © VST image of the giant globular cluster Omega Centauri* | ESO

Такие объекты называют шаровыми звёздными скоплениями. Их в нашей галактике наблюдают около 160, и это самое крупное — в нём порядка десяти миллионов звёзд. Для сравнения: во всём нашем Млечном Пути, который распростёрся на сотню тысяч световых лет, сотни миллиардов разнообразных светил.

Так вот, по поводу всех этих внутригалактических и окологалактических "республик" у астрономов назрело очень любопытное подозрение. Оно касается чёрных дыр. Дело в том, что на сегодняшний день учёные находят в космосе две их разновидности. Первая — это чёрная дыра, в которую превращается, схлопывается ядро "перегоревшей" массивной звезды: такой, которая вся целиком "весила", скажем, как 30 Солнц. Соответственно, и ядро у такой звезды тяжелее нашего Солнца в несколько раз. И, когда в этом ядре больше нечему "гореть", заканчивается топливо для термоядерного "бурления", уже ничто не противодействует гравитации — и она сжимает это утихшее тяжеловесное ядро до такой степени, что вещество в нём прекращает своё понятное нам существование в виде атомов или хотя бы каких-то субатомных, квантовых частиц, оно проваливается в неведомую сингулярность.

И второй тип — это сверхмассивная чёрная дыра, которая образуется уже не как итог основного цикла "жизни" звезды, а путём слияния всего, что оказывается слишком близко. Так происходит в центрах галактик. В сердце Млечного Пути находится чёрная дыра массой в четыре миллиона Солнц, а, к примеру, в галактике М87 она весит как миллиарды Солнц.

Сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик М87 (слева) и Млечный Путь (справа). Фото © ESO / EHT Collaboration

Астрономы считают, что по логике вещей должно где-то быть нечто среднее между этими двумя видами чёрной дыры и это среднее надо искать как раз в шаровых звёздных скоплениях, в самом центре этих густонаселённых космических городов. Похоже, наконец это недостающее звено всё-таки нашли в омеге Центавра.

Невероятные возможности современных телескопов позволяют заглянуть внутрь этого звёздного столпотворения и понаблюдать, что там делают отдельные звёзды в самом центре.

Загадочное движение звёзд в центре скопления омега Центавра, указывающее на наличие в нём массивной чёрной дыры. Видео © Youtube / Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore

Учёные заметили, что семь звёзд носятся там так быстро, как должны при наличии рядом с ними объекта массой в 8200 солнц. А там ничего похожего ни в оптическом диапазоне, ни в каком-либо другом не просматривается. Звёзды разгоняет пустое место с гравитацией как у восьми тысяч Солнц. Вывод: кажется, там та самая чёрная дыра промежуточной массы. Интересно, какая она в размерах? К примеру, чёрная дыра, в которую сжалось звёздное ядро, может иметь в диаметре жалкие километров двадцать, то есть иметь габариты астероида. А вот сверхмассивная, которая у нас в центре Галактики, занимает собой пространство диаметром примерно как у орбиты Меркурия. Тоже при такой массе ничтожный размер. Значит, опять же нужно представить что-то среднее. Наверное, размером с планету.

Авторы Адель Романенкова