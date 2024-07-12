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12 июля, 12:11

Ростовские врачи избавили спасателя из ДНР от адской боли в колене

Don Mash: Ортопеды РостГМУ вылечили колено спасателя из ДНР

Российским врачам удалось вылечить колено спасателя из ДНР, который повредил сустав во время спасения шахтёров из заваленного забоя. Операцию провели в Ростове-на-Дону, сообщает Don Mash.

Ортопеды РостГМУ вылечили колено спасателя из ДНР. Видео © Telegram / Don Mash

Пострадавший долгое время работал в военизированной горноспасательной части в Донецке. Серьёзную травму колена он получил ещё десять лет назад, когда его направили на спасение горняков в заваленную шахту. После неудачного падения у мужчины начались проблемы с ногой, которые с годами только ухудшались.

Врачи направили мужчину на операцию в Ростов-на-Дону, где ортопеды РостГМУ установили ему эндопротез коленного сустава. Постепенно связки начали срастаться — и вскоре 60-летний Алексей уже встал на ноги.

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Ранее Life.ru рассказал о невероятном происшествии: пострадавший военный из ДНР чудом выжил и самостоятельно добрался до больницы с серьёзной травмой головы. После взрыва ударная волна откинула его в бетонную плиту.

Обложка ©

Freepik / stefamerpik

Мария Любицкая
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