Ростовские врачи избавили спасателя из ДНР от адской боли в колене
Don Mash: Ортопеды РостГМУ вылечили колено спасателя из ДНР
Российским врачам удалось вылечить колено спасателя из ДНР, который повредил сустав во время спасения шахтёров из заваленного забоя. Операцию провели в Ростове-на-Дону, сообщает Don Mash.
Ортопеды РостГМУ вылечили колено спасателя из ДНР. Видео © Telegram / Don Mash
Пострадавший долгое время работал в военизированной горноспасательной части в Донецке. Серьёзную травму колена он получил ещё десять лет назад, когда его направили на спасение горняков в заваленную шахту. После неудачного падения у мужчины начались проблемы с ногой, которые с годами только ухудшались.
Врачи направили мужчину на операцию в Ростов-на-Дону, где ортопеды РостГМУ установили ему эндопротез коленного сустава. Постепенно связки начали срастаться — и вскоре 60-летний Алексей уже встал на ноги.
Ранее Life.ru рассказал о невероятном происшествии: пострадавший военный из ДНР чудом выжил и самостоятельно добрался до больницы с серьёзной травмой головы. После взрыва ударная волна откинула его в бетонную плиту.
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