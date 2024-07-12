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12 июля, 11:14

Документы на товары в Rendez-Vous выдаёт компания, зарегистрировавшая несуществующую обувь

"SHOT Проверка": Магазин Rendez-Vous заподозрили в продаже подделок

Документы на товары в магазине Rendez-Vous выдаёт компания, которая ранее вручала сертификат на несуществующие кроссовки, придуманные нейросетью. Об этом сообщает "SHOT Проверка".

Телеграм-канал проверил 10 случайных товаров в Rendez-Vous. В ходе эксперимента выяснилось, что все позиции оказались с госбланками с указанием той самой Certification group. Например, зимние ботинки Giovanni Fabiani за 31 тысячу рублей, ботфорты Tendance за 19 тысяч, кепка Calvin Klein за пять тысяч и прочие товары. Кстати, целая линейка продукции бренда Tendance, которому уделяется отдельное внимание на сайте магазина, проходила тестирование именно в упомянутой Certification group.

  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Документы на товар в Rendez-Vous. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

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Гендиректор Rendez-Vous отказался комментировать вопрос сотрудничества с Certification group. На официальный запрос ответа тоже не последовало.

Ранее сообщалось, что Rendez-Vous отказался вернуть деньги москвичке за порвавшуюся за четыре месяца сумку. Кстати, документы о качестве товара выписывала злополучная компания Certification group.

Как в Россию попадают опасные и бракованные товары из Китая
Как в Россию попадают опасные и бракованные товары из Китая
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mattia Riccadonna

Наталья Исакова
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