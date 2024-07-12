Документы на товары в Rendez-Vous выдаёт компания, зарегистрировавшая несуществующую обувь

Документы на товары в магазине Rendez-Vous выдаёт компания, которая ранее вручала сертификат на несуществующие кроссовки, придуманные нейросетью. Об этом сообщает "SHOT Проверка" .

Телеграм-канал проверил 10 случайных товаров в Rendez-Vous. В ходе эксперимента выяснилось, что все позиции оказались с госбланками с указанием той самой Certification group. Например, зимние ботинки Giovanni Fabiani за 31 тысячу рублей, ботфорты Tendance за 19 тысяч, кепка Calvin Klein за пять тысяч и прочие товары. Кстати, целая линейка продукции бренда Tendance, которому уделяется отдельное внимание на сайте магазина, проходила тестирование именно в упомянутой Certification group.