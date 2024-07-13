Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне прогремела серия взрывов, пишут украинские СМИ. Что именно было повреждено, не указывается. Также в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области работали системы ПВО. В регионе слышали хлопки.

По словам главы областного совета Николая Лукашука, в Никополе повреждена инфраструктура. Подробности не приводятся. Подобные объекты пострадали и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава региона Иван Фёдоров.