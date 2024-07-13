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13 июля, 06:33

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне прогремела серия взрывов, пишут украинские СМИ. Что именно было повреждено, не указывается. Также в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области работали системы ПВО. В регионе слышали хлопки.

По словам главы областного совета Николая Лукашука, в Никополе повреждена инфраструктура. Подробности не приводятся. Подобные объекты пострадали и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава региона Иван Фёдоров.

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Ранее в Одессе прозвучала серия взрывов. В городе работала сирена воздушной тревоги. Что именно было повреждено, власти не уточнили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Матвей Константинов
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