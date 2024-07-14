Топить и спасать: Зачем США мурыжат самоходного деда Байдена Явные признаки когнитивного нездоровья, казалось бы беспокоят всех, кроме Джо Байдена, который уверяет, что будет участвовать в выборах. Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, чем закончатся для президента США требования демократов выйти из предвыборной гонки. 13 июля, 21:11 Топить и спасать: Зачем США мурыжат самоходного Деда. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Дебаты Байдена с Трампом вызвали нешуточный ажиотаж в американском демократическом истеблишменте. Даже для зрителей CNN, максимально промытых пропагандой, стало очевидно, что самоходный бункерный дед не вывозит дебаты и сольёт выборы.

Кстати, термин "бункерный дед" изначально относился к Байдену. Потому что тот первые полгода после избрания просидел почти безвылазно в подземном бункере на военной базе неподалёку от Вашингтона, опасаясь попыток переворота. И уже в процессе пропаганда попыталась отзеркалить это на российского лидера, хотя Путин всё это время спокойно перемещался не только по своей стране, но и наносил международные визиты. Это когда в самом Вашингтоне размещалось более 15 тысяч нацгвардейцев. Но "сидит на штыках", конечно, тоже Путин. И так у них всегда.

Так вот, в процессе дебатов стало очевидно, что деда лыка не вяжет. Как сказал в одном из эпизодов Трамп: "Я не понял, что он только что сказал. Уверен, что он и сам не понял".

В более поздних выступлениях Байден также несколько раз продемонстрировал не только утрату контроля над своим речевым аппаратом, но и очевидные когнитивные проблемы. Так, в одном из интервью на радио он внезапно объявил себя "чёрной женщиной", а на выступлении на саммите НАТО объявил Путина президентом Украины.

И тут даже самым упоротым демократам стало очевидно, что у Байдена тяжёлая форма деменции и необратимая утрата когнитивных функций. Мы тут годами это говорим, однако до сих пор это всё была "кремлёвская пропаганда", но теперь отрицать реальность стало невозможно.

Заметьте, то, что очевидно слабоумный старик — постоянно падающий, читающий телесуфлёр дословно и здоровающийся с призраками — управляет огромной страной и контролирует условную ядерную кнопку, никого годами не волновало. Всех всё устраивало. Весь демократический истеблишмент всполошился, только когда оказалось, что дед в таком состоянии не может выиграть выборы. А тогда придёт Трамп...

Пропаганда демократов восемь лет демонизировала Трампа (хуже и страшнее Трампа на планете, по их версии, только Путин и Си, но это тоже не точно). И они сами в это поверили.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Реальный Трамп, вполне себе безобидный демагог и популист, всю свою первую каденцию окруживший себя вполне системными неоконами, которые его потом скопом и предали, по большому счёту ничего не сделал — не "осушил болото", не закрыл американские военные базы за границей, не провёл кадровую чистку в государственном аппарате. Трамп даже не смог избавиться от "дипстейтовской" группы Макконнелла в собственной партии. Не говоря уже о невыполненном обещании посадить Хиллари Клинтон. Никаких реальных реформ, никаких репрессий и чисток.

Но демократы сами поверили созданному ими образу Трампа-тирана, который будет тысячами увольнять, бросать их в тюрьмы и, возможно даже, казнить. "Он бегает по Африке и кушает детей" (с). Особенно сильно поверил коллективный Голливуд, который давно не мыслит мотивациями и психологическими портретами, а скатился до комиксовского мышления, где "злодей всегда злодей, просто потому что злодей".

Поэтому когда стало очевидно, что Байден предотвратить приход к власти "ужасного" Трампа не сможет, там началась коллективная истерика. Эксперты, политтехнологи, телеведущие, журналисты, комики, актёры (хорошего человека Клуней не назовут) — все наперебой заявляют: "Джо должен уйти". Вот до чего техника дошла — уже не Ассад, а Джо Байден должен уйти.

А жена Джо его устами говорит: "А я не хочу!" Поэтому, как пишут некоторые СМИ "со ссылками на источники", готовится коллективное заявление от ряда видных демократов, которое должны будут озвучить на ближайшем демократическом сходняке, то есть на конвенции.

Интересно, там будет: "Джо, ты устал, ты мухожук"? Сик, как говорят, транзит какая-то глория. Нам, конечно, веселее, если Джо останется. Да и Владимир Владимирович говорил, что Байден для нас идеальный президент США. Но, к сожалению, такое счастье всё менее вероятно.

Авторы Александр Роджерс