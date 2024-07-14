Как не стать жертвой маркетинговых уловок при распродажах: советы экспертов
Экономист Цапликов: Межсезонные распродажи предлагают более выгодные условия
Рекомендации позволят читателям Life.ru избежать дополнительных трат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production
Каждый третий россиянин регулярно совершает покупки на распродажах, но не все сделки оказываются такими выгодными, какими кажутся на первый взгляд. "Вечерняя Москва" предупредила о распространённых маркетинговых трюках, которые могут обернуться для потребителей неожиданными расходами.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это фиксация начальной цены товара до начала распродажи. Часто скидки оказываются недостаточно значительными, так как начальная стоимость может быть завышена перед акцией.
Важно также сравнивать цены в разных магазинах и на интернет-платформах. Онлайн-маркетплейсы часто предлагают более выгодные условия, так как продавцам невыгодно долго хранить товары на складах.
Не стоит упускать из виду возможность получить дополнительные бонусы, такие как кешбэк или подарки к покупке. Однако перед тем как соглашаться на такие предложения, важно тщательно изучить условия, чтобы не оказаться перед необходимостью совершить лишние траты.
Эксперты также рекомендуют ориентироваться на покупку сезонных товаров и техники во время распродаж, так как на них обычно предоставляются наибольшие скидки.
"Период распродаж для многих брендов — это время, когда можно нажиться на заинтересованных в скидках покупателях. Я рекомендую посещать в основном только межсезонные распродажи — лето, канун Нового года. А вот другие акционные дни лучше обойти стороной — это просто такой способ для продавцов избавиться от неликвида", — предупредил экономист Александр Цапликов.
Life.ru уже рассказывал о том, что магазины одежды применяют различные маркетинговые уловки, чтобы заставить покупателей тратить больше. Среди них ограничение количества товаров, медийная реклама с участием звёзд, вирусная реклама в социальных сетях, создание уникального контента от пользователей (UGC) и формирование бренда вокруг личности создателя. Эти методы помогают магазинам привлекать и удерживать клиентов, делая их покупки более эмоциональными и личными.