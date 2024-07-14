Как не стать жертвой маркетинговых уловок при распродажах: советы экспертов

Каждый третий россиянин регулярно совершает покупки на распродажах, но не все сделки оказываются такими выгодными, какими кажутся на первый взгляд. "Вечерняя Москва" предупредила о распространённых маркетинговых трюках, которые могут обернуться для потребителей неожиданными расходами.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это фиксация начальной цены товара до начала распродажи. Часто скидки оказываются недостаточно значительными, так как начальная стоимость может быть завышена перед акцией.

Важно также сравнивать цены в разных магазинах и на интернет-платформах. Онлайн-маркетплейсы часто предлагают более выгодные условия, так как продавцам невыгодно долго хранить товары на складах.

Не стоит упускать из виду возможность получить дополнительные бонусы, такие как кешбэк или подарки к покупке. Однако перед тем как соглашаться на такие предложения, важно тщательно изучить условия, чтобы не оказаться перед необходимостью совершить лишние траты.

Эксперты также рекомендуют ориентироваться на покупку сезонных товаров и техники во время распродаж, так как на них обычно предоставляются наибольшие скидки.

"Период распродаж для многих брендов — это время, когда можно нажиться на заинтересованных в скидках покупателях. Я рекомендую посещать в основном только межсезонные распродажи — лето, канун Нового года. А вот другие акционные дни лучше обойти стороной — это просто такой способ для продавцов избавиться от неликвида", — предупредил экономист Александр Цапликов.