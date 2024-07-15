Что делать, если пропал любимый Мурзик или Барсик: Советы от кошачьего волонтёра

Если из квартиры по неосторожности или случайности исчез ваш любимый котик, не стоит впадать в панику и лить горькие слёзы. В подобных ситуациях необходимо собраться и начать поиски пропавшего друга. Как, а главное, где искать питомца, рассказала администратор команды волонтёров "Найди меня" по СПб и ЛО Марина Смирнова.

Проверяем жильё. Обычно кошки любят прятаться в укромных местах: стиральных машинках, куче белья, подвалах, под шкафами или на них. Стоит проверить все подобные места в квартире или доме. Иногда кошка может залезть "в угол" если случилась какая-то стрессовая ситуация. В таком случае не стоит метаться и истерично громко звать Мурку. Если дома котика нет — начинаем искать во дворе.

Клеим объявления. Если поиски дома и во дворе не увенчались успехов, то начинаем шерстить улицы: во дворах, на деревьях, под машинами. Также обязательно необходимо распечатать и расклеить цветные объявления в своём и соседних дворах, на близлежащих улицах. Нужно разместить фото котика, кличку, особые приметы и указать контакты. Также объявления можно выложить в соцсетях: чатах и группах города.

"Опросите всех местных жителей, дворников, бабушек на лавочках, тех, кто кормит бездомных котов. Раздайте им объявления о поиске. Положите около подъезда кошкин лоток с использованным наполнителем и миску", — рассказала специалист в беседе с RuNews24.ru.

Светящиеся глаза. Если за целый день питомец не нашёлся, то поискать надо после захода солнца, ведь в темноте у кошек начинают светиться глаза. Поэтому своего друга можно также обнаружить и вечером. Внимание надо уделять кустам, дырам, подвалам, местам кормёжки бродячих кошек.

Камеры наблюдения. Если есть возможность, то отличным вариантом станет просмотр камеры наблюдения. На них хозяин сможет отследить своего друга и увеличить шансы на нахождение хвостатого. Также нужно проверять сообщества по продаже или пристраиванию котов в Интернете. Не лишним будет и обзвонить приюты и ближайшие ветклиники.