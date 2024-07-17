Беглый профессор из Никарагуа, взятка 18 млн, продажа экзаменов и иск на 800 тыс. рублей: антикоррупционная зачистка вузов в 2024 году Период экзаменов в российских вузах традиционно является горячей порой для борцов с коррупцией. Недавно арестовали ректора калининградского университета имени И. Канта Александра Фёдорова. Life.ru собрал подробности похожих историй. 16 июля, 21:19 Период экзаменов в российских вузах традиционно является горячей порой для борцов с коррупцией. Обложка © msal, © ТАСС / Максим Стулов

В криминалистике есть такое понятие: взятка — самый быстрый путь к госизмене. Может быть, поэтому делам о взяточничестве в университетах наконец-то дан зелёный свет? Или это сезонная история? Life.ru разбирает скандалы самых известных вузов за последние месяцы.

Скандал в калининградском университете им. Им. Канта на 18 млн рублей

В июле арестован ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Фёдоров. По информации калининградских СМИ, его и его заместителя Елену Мялкину обвинили в получении взятки.

По версии следствия, Фёдоров и его зам с 2022 года по июнь 2024 года выписывали сотрудникам вуза премии, которые оставляли себе. По подсчёту следствия, так им удалось похитить из казны более 18 млн.

С учётом развития калининградского вуза, который запланировал строительство нового кампуса "Кантиана" с бюджетом более 16 млрд рублей, силовики могли подвергнуть руководство заведения тотальному аудиту, а затем выявили нарушения.

Как могут быть связаны террористы и институт им. А.С. Пушкина

Расследуя теракт в "Крокусе", где 22 марта погибло 145 человек, силовики вышли на след компаний, которые занимались легализацией мигрантов, помогая им успешно проходить тесты на знание русского языка и получать сертификаты. Под подозрение попали и сотрудники Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Черёмушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшую сотрудницу вуза Марину Бальбурову. По предварительным данным, через эту схему почти 500 граждан Таджикистана и Узбекистана получили сертификаты, удостоверяющие успешную сдачу экзамена по русскому языку.

После этого в отставку была отправлена ректор вуза Наталья Трухановская, прославившаяся особыми "подходами" к системе образования. Например, в 2022 году она предлагала преподавать русский язык в национальных республиках России как иностранный. Тогда идею сочли провокацией, которая может привести только к одному — внутреннему расколу страны.

В чём подозревают ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого

В середине июня был задержан ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий, который, по версии следствия, заплатил взятку 1,5 миллиона рублей за диссертацию своей жены Елены. Телеграм-канал SHOT отмечает, что в 2022 году супруга ректора защищала диссертацию по теме "Управление жизненным циклом кадрового контроллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем". Но сделать это у неё никак не получалось. Она не ответила на вопросы комиссии и не получила учёную степень.

Ректор Воронежского госуниверситета заплатил полтора миллиона рублей за диссертацию своей жены, которую она не смогла защитить. Видео © Telegram / SHOT

Позднее обвиняемый во взятке ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий пытался обжаловать арест. Но суд отправил его в СИЗО до 14 августа включительно. Ещё один фигурант дела — 75-летний профессор заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрий Трещевский, которого подозревают в посредничестве, — отправлен под домашний арест также на два месяца.

Как студенты и преподаватели торговали экзаменами в медицинском университете

Громкий скандал разгорелся и в Российском университете медицины Минздрава РФ. 20 июня стало известно, что следователи СК задержали студентов и преподавателей, которые собирали деньги за сдачу экзаменов. В результате возбуждено два уголовных дела о взятках. Согласно информации СМИ, в разработку ФСБ вуз попал после получения информации о критично низком образовании выпускников. Данные обвиняемых следствие не разглашает.

За что арестовали экс-доцента МГЮА им. Кутафина

Спустя восемь дней в аэропорту Домодедово была арестована разыскиваемая за взятку экс-преподавательница Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА), экс-доцент, кандидат юридических наук Оксана Викторовна Беляковская. В вузе она преподавала административное судопроизводство, трудовое право, профессиональную этику. Против неё возбуждено два уголовных дела по статьям о даче взятки и посредничестве в даче взятки. Ей может грозить до 15 лет колонии.

Профиль Оксаны Беляковской по-прежнему присутствует на интернет-ресурсе Московского государственного юридического университета в разделе "Преподаватели". Фото © msal.ru

По одной из версий, в 2022 году Беляковская изначально проходила по делу некой Евграфовой Т.Б. (статья 291.1 УК "Посредничество во взяточничестве"), а затем в отношении неё было выделено дело в отдельное производство по той же статье. В 2023 году Беляковская уехала из страны. Её объявили в федеральный розыск, а затем и в международный.

Какой срок получил профессор МГУ, сбежавший в Никарагуа

Ещё одно прогремевшее на всю страну дело: Саратовский суд в июле осудил за взятки профессора МГУ Михаила Горбачёва, которого в мае экстрадировали из Никарагуа, где он прятался от закона, прикрываясь командировкой московского вуза. Прокурор запрашивал девять лет колонии строгого режима. Однако в итоге 37-летний экс-преподаватель получил 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф 500 тысяч рублей.

Напомним, что Михаил Горбачёв с 2013 по 2018 год работал в ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" (СГЮА). Согласно версии следствия, он получил от студентки этого образовательного учреждения взятку в размере более 180 тысяч рублей, а взамен обещал ей высокие баллы по ряду предметов. В 2021 году он не явился на судебное заседание, покинув страну, и был объявлен в розыск.

Осуждённый профессор МГУ Михаил Горбачёв. Фото © vzsar

Горбачёв признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ, а также ч. 3 ст. 159 УК РФ, что означает дачу взятки и мошеннические действия с использованием служебного положения. Ход делу дал в 2022 году выпускник МГУ Тимофей Саввин, обратившийся с заявлением на профессора, который находился в розыске и скрывался в командировке в Никарагуа. При этом каких-то серьёзных исследований и работ московский вуз о политической жизни этой страны не публиковал.

За невыплату зарплаты с МГУ потребуют в суде 800 тыс. рублей

Ранее скандал разгорелся в МГУ, когда приглашённые преподаватели уникальной магистерской программы "Информационные и гибридные войны" заявили о нарушении своих прав, допущенном деканатом, в том числе крайне низкой заработной плате, которая не превышала 4000–7000 рублей в месяц, и невыплатах.

По информации Life.ru, один из бастовавших преподавателей курса из команды основателя программы МГУ "Информационные и гибридные войны" доктора политических наук, профессора Андрея Манойло подал первый иск с требованием взыскать заработную плату за проведённые часы. Сумма иска составляет 800 тысяч рублей, другие преподаватели также готовятся судиться с МГУ.

Чистка вузов, или Сезонная работа силовиков

Эксперты говорят, что работа по борьбе с коррупцией в вузах ведётся регулярно, однако в силу пресловутой "палочной" системы служебной отчётности у силовиков трудно ждать прорыва. К примеру, если в каком-то районе за год задержали, например, 50 коррупционеров, то в следующем году нужно будет задержать 50 + 1. Если цифра будет меньше, руководство сделает вывод, что борьба с коррупционерами на участке ослабла, а если цифры больше — опять прилетит от начальства за то, что на участке выросла коррупция, и, значит, опять борьба не ведётся. Поэтому силовики раскрывают столько же преступлений, сколько в прошлом периоде, добавляя в статистику ещё одно.

— Работа по выявлению таких преступлений зависит от аналогичного периода предыдущего года. Условно говоря, если в прошлом году СК и МВД выявили 100 фактов коррупции, то в следующем они должны выявить как минимум столько же либо плюс одно, то есть показать эффективность своей работы. Поэтому планка, заданная в прошлые годы, всегда соблюдается. А вузы, так же как и поликлиники, пропитаны бытовой коррупцией, — отмечает адвокат Вадим Багатурия.

По словам эксперта, в так называемой производственной пищевой цепочке — ЖКХ, медицина и вузы — это звено считается самым лёгким в плане раскрытия преступлений, потому что люди, которые работают в этой сфере, редко понимают, как действуют правоохранители. Выявить там преступления проще в сравнении, например, с взяточничеством в МВД. А для статистики по коррупции не важно, где она выявлена.

Здесь не стоит сбрасывать и фактор сезонности — времени, когда ушлые преподаватели зарабатывают на продаже оценок на экзаменах сотни тысяч рублей.

— Коррупция в российских вузах — это тяжёлая тема, поскольку речь идёт не просто о нарушении закона, речь о катастрофическом снижении образовательных стандартов, когда экзамены и дипломы продаются и покупаются направо и налево. Это развращает студентов и преподавателей, приводит порой к формированию настоящей коррупционной иерархии, пронизывающей вузы сверху донизу. Никакого оправдания этой торговле нет и быть не может, — считает публицист и общественный деятель Егор Холмогоров.

Сегодня преподаватель может заработать законными способами, а студент вполне способен всё выучить. Вымогательства со стороны преподавателя легко задокументировать и добиться его увольнения, напоминает эксперт.

Авторы Елена Стафеева