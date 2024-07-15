Милее ничего не увидите: В зоопарке Барнаула "полосатое пополнение", у двух самок родились 8 тигрят

Настоящий тигриный беби-бум случился в Барнаульском зоопарке. Появление потомства у полосатых хищников в неволе — это само по себе событие, но 2 июля, в один день, там разродились сразу две тигрицы — Багира и Фифа: первая стала мамой для трёх мальчиков-тигрят и одной девочки, а вторая подарила зоопарку двух девочек и двух мальчиков.

Кстати, такие "синхронные" роды у самок кошачих в Барнаульском зоопарке — не редкость, такие совпадения здесь случаются. Как себя чувствуют мамочки, малыши, а также новоиспечённые папаши — тигры Шерхан и Маяк — пока не уточняется.

Тигриный беби-бум случился в Барнаульском зоопарке. Видео © Telegram / zoo22ru

"Баги с гордостью демонстрирует своих малышей, а Фифа ещё не готова", — поделились в зоопарке.

Кстати, тигры, живущие в Барнаульском зоопарке— один из самых малочисленных подвидов этих кошек, самые северные экземпляры. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Половой зрелости тигры, как правило, достигают в возрасте 4–5 лет. Беременность самки длится от 95 до 112 дней, и на свет появляются 3–4 детенышей. Котята рождаются слепыми и первые полгода жизни питаются материнским молоком, а начиная с двух месяцев — ещё и мясом. Мамочка учит малышей охотиться, и уже к годовалому возрасту тигрята способны сами добывать себе пропитание. По достижении половой зрелости тигры покидают мать и ведут полностью самостоятельный образ жизни.