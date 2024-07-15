Хэнри, Кай, Анджелина Джолиевна: Названы самые странные имена, которые себе брали россияне в 2024-м
В 2024 году своё имя изменили порядка пяти тысяч жителей Подмосковья
Анджелина Джолиевна: В Подмосковье озвучили самые необычные имена 2024 года. Обложка © freepik
В текущем 2024 году жители Подмосковья слишком часто меняли свои настоящие имена. По данным статистики, к подобной процедуре обратились порядка пяти тысяч жителей. Об этом сообщает РИАМО.
Теперь в России появилось ещё больше людей с различными и необычными именами. Например, среди редких встречались такие, как Кай, Милош, Хэнри, Димитар, Анджелина Джолиевна, Элла Ланг, Энди и Сия. При этом чаще всего жители России выбирали для себя имя и фамилию Космос.
По информации пресс-службы Минсоцразвития региона, сегодня поменять имя на любое желаемое достаточно просто. Для этого необходимо подать заявление и получить свидетельство о перемене имени. После этого человек может начать жизнь "с чистого листа".
При этом не забывайте, что если вы решили изменить Анастасию на Настю, то вам придётся немного повозиться. В течение месяца будет необходимость заменить все свои документы. Но переделать можно не только своё имя, но и фамилию, а также отчество. С 1 января 2025 года госпошлина на смену инициалов увеличится с 1600 до 5000 рублей. Подать заявление сейчас на изменение имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГС в ближайшем МФЦ.
Ранее Life.ru рассказал о том, как изменится судьба женщины, которая рискнула сменить фамилию после замужества. Оказывается, изменение фамилии способно переписать жизненный путь девушки. По словам эксперта, иногда подобная процедура может открыть новые горизонты и умения, значительно улучшить текущие качества женщины. При этом брать фамилию мужа стоит, только если её код больше вашего.