Хэнри, Кай, Анджелина Джолиевна: Названы самые странные имена, которые себе брали россияне в 2024-м

В текущем 2024 году жители Подмосковья слишком часто меняли свои настоящие имена. По данным статистики, к подобной процедуре обратились порядка пяти тысяч жителей. Об этом сообщает РИАМО.

Теперь в России появилось ещё больше людей с различными и необычными именами. Например, среди редких встречались такие, как Кай, Милош, Хэнри, Димитар, Анджелина Джолиевна, Элла Ланг, Энди и Сия. При этом чаще всего жители России выбирали для себя имя и фамилию Космос.

По информации пресс-службы Минсоцразвития региона, сегодня поменять имя на любое желаемое достаточно просто. Для этого необходимо подать заявление и получить свидетельство о перемене имени. После этого человек может начать жизнь "с чистого листа".

При этом не забывайте, что если вы решили изменить Анастасию на Настю, то вам придётся немного повозиться. В течение месяца будет необходимость заменить все свои документы. Но переделать можно не только своё имя, но и фамилию, а также отчество. С 1 января 2025 года госпошлина на смену инициалов увеличится с 1600 до 5000 рублей. Подать заявление сейчас на изменение имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГС в ближайшем МФЦ.