В Сургуте врачи удалили кисты с личинками паразитов из мозга 16-летней девушки

В Сургутской травмбольнице врачи вытащили три паразитарные кисты с личинками эхинококка из головного мозга 16-летней девушки. Об этом сообщил в телеграм-канале директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Церебральная форма эхинококка — это уникальная патология для российского региона. Вероятнее всего, девушка заразилась им от домашней собаки, у которой нашли тот же вид паразитов. В итоге личинки с кровотоком проникли в головной мозг подростка и осели там во множественных капсулах, самые крупные из которых нашли в теменной области. Капсулы со временем стали давить на окружающие структуры, провоцируя судороги и двусторонний парез конечностей. Чтобы избавиться от паразитов, девушке пришлось провести открытую операцию.

Над извлечением капсул два часа трудились детские нейрохирурги Олеся Якушина и Андрей Эрбан. Одна капсула оказалась диаметром три сантиметра, ещё две — по два сантиметра. Пациентку оставили в детском нейрохирургическом отделении, но и после выписки её будут контролировать врачи, ведь оставшиеся кисты нуждаются в динамическом наблюдении. Они не беспокоят девушку, так как пока не увеличились в размерах.