Маск планирует каждый месяц жертвовать по $45 млн, чтобы поддержать Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск собирается переводить по 45 млн долларов ежемесячно новому политическому комитету America PAC, чтобы поддержать кампанию бывшего президента страны Дональда Трампа, передаёт издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

"По словам осведомлённых источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа", — уточняет издание.

America PAC занимается регистрацией избирателей. Комитет также будет работать в колеблющихся штатах, убеждать голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте. У комитета есть и другие спонсоры: компания Palantir Technologies, бывший посол США в Канаде Келли Крафт, её муж Джо Крафт, занимающий позицию гендиректора угледобывающей компании Alliance Resource Partners.