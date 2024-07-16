Шторм-новости: Армия России штурмует Торское, ВСУ бросили на фронт биатлонисток и снайперш из Европы, новые кладбища в Киеве, ситуация на 16 июля Российская армия успешно отразила атаки ВСУ в Харьковской области, где враг использует заключённых, противник готовится оставить ещё несколько сёл в Донбассе — дайджест в материале Life.ru. 16 июля, 10:27 Армия России начала Торскую штурмовую операцию. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковская область, 16 июля

Сразу с двух сторон российские войска ведут освобождение Харьковской области. Бойцы группировки "Север", работающие под Липцами и в Волчанске, отражают контратаки противника. В Волчанске таковых было две, а в Глубоком — три. Все они успеха не имели.

— В Липцах командование ВСУ решило отказаться от тактики атак малыми группами и пытается любой ценой захватить населённый пункт Глубокое, бросая в бой группы из большого числа мобилизованных, усиленных бывшими заключёнными, — пишет "Северный ветер".

Общие потери противника здесь — свыше 250 человек. Вместе с этим уничтожена РСЗО "Сивалка" VM-8. Интересна она тем, что это украинская разработка, созданная на базе вездехода M1152A1 Humvee и стреляющая неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Ночью по цели был нанесён удар БПЛА "Герань", в результате чего было уничтожено два ангара с артиллерийскими боеприпасами общей ёмкостью не менее 400 тонн и шесть фур. Видео © Telegram / Colonelcassad

Паблики военкоров сообщают о текущей обстановке: "Прямо сейчас наносятся удары из 240-мм миномётов особой мощности 2С4 "Тюльпан" по позициям ВСУ. Активность проявляют и наши вертолёты Ка-52М "Аллигатор", вынося позиции противника управляемыми ракетами (ЛМУР) "Изделие 305", — пишет "Фронтовая птичка".

— По сведениям моих источников, сейчас в ряды диверсионно-разведывательных групп противника, которые ещё рыскают между Волчанским и Липцевским участками, добавились снайперши из стран Восточной Европы, а также из бывших биатлонисток-спортсменок Украины. Кстати, Украина в последние 15–20 лет славится своими биатлонистками, и, по моим сведениям, они прошли ускоренный курс боевого слаживания в лагерях под Харьковом и влились в состав этих диверсионно-разведывательных подразделений, — сообщает военный эксперт Геннадий Алёхин.

Под Купянском ВС РФ также ведут активные действия. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает, что наши военнослужащие постепенно окружают силы противника в Синьковке.

Операторы FPV-дронов выбивают пехоту противника на Купянском направлении. Видео © Telegram / Colonelcassad

В городе Изюм российский БПЛА вычислил склад боеприпасов. Примечательно, что разведчик наблюдал, как идёт разгрузка из гражданского грузовика, что в очередной раз подтверждает использование такой техники украинскими военными. Теперь появляются сообщения, что ночью хранилище было уничтожено. Под удар попали два ангара, шесть автомобилей и около 15 боевиков.

ДНР, 16 июля

На территории Донбасса наступление российских войск идёт широким фронтом. Расширяется контроль за недавно освобождённым Урожайным. Есть продвижение от Старомайорского к Макаровке. Западнее Авдеевки у ВСУ проблемы, что признают в украинском Генштабе.

— Наши войска широким фронтом продолжают изматывать оборону противника, постепенно продвигаясь вперёд. Идут бои в Новосёловке Первой, Карловке, восточнее Лозоватского и вблизи Воздвиженки, — поясняют "Два майора".

Авторы канала "НгП раZVедка" считают, что на Новосёловку украинское командование не пожалеет сил, так как это важный узел обороны. Как только он перейдёт под контроль России, то участок, подконтрольный ВСУ, быстро падёт.

Ювелирная отправка "Ланцета" в башню украинскому Т-64БВ через небольшое отверстие в крыше ангара под Великой Новосёловкой, где противник пытался укрыть танк. Видео © Telegram / Colonelcassad

"Началась Торская штурмовая операция. Надеюсь, она войдёт в учебники", — цитирует военкора коллега из телеграм-канала Condottiero. На Торецком направлении есть продвижения в частном секторе населённого пункта Дружба. А в Нью-Йорке идут штурмы опорных пунктов на улицах Казацкой, Франко и Железной. В самом Торецке (Дзержинске) ВС РФ ведут поражения мест дислокации ВСУ.

Украинские каналы пишут, что "поселок Южный почти потерян". Если всё дальше пойдёт такими темпами, то, по их словам, "враг может начать на следующей неделе штурмы Торецка в лобовую". Группировка "Центр" завершает разгром ВСУ в пригороде Торецка и выходит непосредственно к кварталам города, сообщает украинский военный эксперт Борис Мирошник в своём паблике.

Новые украинские кладбища

Потери ВСУ только за прошедшие сутки составили почти две тысячи человек. Количество ликвидированных с каждым днём растёт, поэтому и актуализируется вопрос с кладбищами. И вот исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что новые некрополи появятся в каждом регионе страны.

— После полноценного запуска Национального мемориального военного кладбища мы предполагаем запуск в каждом регионе филиала НВМК. Я думаю, когда мы будем понимать, что мы запустим первый и второй пусковые комплексы, чтобы полноценно работало Национальное военное мемориальное кладбище, тогда мы сможем перейти к истории формирования филиалов в каждом регионе. На это есть запрос, — скачал чиновник.

Только в Киеве военное кладбище будет рассчитано на 160 тысяч захоронений. Порхун считает, что первые захоронения в новом комплексе начнутся уже осенью. Даже утвердили форму памятников, которые установят на свежие могилы. Хватит ли надолго выделенной земли? Учитывая, как украинское командования бросает своих подчинённых, то вряд ли.

В начале июня президент России Владимир Путин сообщил, что в месяц киевские формирования теряют 50 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Да и сам факт строительства НВМК говорит о желании Украины и её западных партнёров вести боевые действия до последнего человека.