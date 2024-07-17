Главные новости: Армия России освобождает ДНР, премия в 15 млн за сбитые F16, ВСУ обещают отдать Белгород на растерзание зекам, ситуация на 17 июля Авиация России успешно работает по подразделениям ВСУ под Харьковом, а президент Польши анонсирует войну с НАТО — дайджест в материале Life.ru. 17 июля, 11:04 90% Красногоровки в ДНР зачищено, в России обещают 15 млн рублей за уничтожение первого F15/16, ситуация на 17 июля. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Харьковская область, 17 июля

Под Волчанском противник активно бросает в бой бывших заключённых. Всего за сутки ВСУ предприняли восемь попыток форсирования реки и организовали одну контратаку на наши позиции. Было уничтожено до 25 солдат противника, некоторые попали в плен. Один из них рассказал журналистам следующее: "Нам сказали, что отобьём Волчанск, дальше пойдём на Белгород. Там нам будет дозволено грабить, насиловать и всё что хочешь..."

В районе Старицы и Бугроватки противник тоже возобновил свою активность: два раза пытался контратаковать мелкими группами. В результате успеха не достиг, потерял до пяти человек убитыми. Под Липцами противник организовал самое большое количество контратак за последние недели — в составе шести волн на наши позиции было брошено до 60 боевиков. 35 из них было уничтожено, остальные отошли на исходные позиции.

Работа авиации в зоне села Волчанск. Видео © Telegram / Colonelcassad

Общее положение на направлении Telegram-канал "Северный ветер" описывает следующим образом: "После проведения перегруппировки и восстановления боеспособности ВСУ возобновили атаки на н.п. Глубокое и намерены захватить его любой ценой, не считаясь с потерями. 92-я ошбр ВСУ повторяет прошлогодний "успех" 47-й омбр под Работином и активно перемалывается об оборону Бесстрашных. Враг и дальше продолжит наращивать усилия на Харьковском направлении и задействует для этого очень большие ресурсы. Киевскому режиму необходима локальная победа, чтобы не допустить сокращения поддержки со стороны Запада, так как само государство Украина поддерживать своё существование уже не может".

ВКС России удачно поработали по местам расположения ВСУ. Бомбой ОДАБ-1500 был уничтожен пункт дислокации 13-й бригады НГУ в н.п. Липцы. Кроме того, с помощью ОТРК «Искандер» был поражён тренировочный полигон этой же бригады. Уничтожено до 160 боевиков. Можно смело утверждать, что 13-я бригада НГУ потеряла боеспособность.

Донецкая область, 17 июля

На Покровском направлении российские войска зашли в западную часть Новосёловки, эту информацию подтверждает противник. В целом ВС РФ идут здесь на запад широким фронтом протяжённостью до 20 километров.

В посёлке Волоховское расчётом барражирующего боеприпаса "Ланцет" поражена замаскированная позиция расчёта американской гаубицы М198 ВСУ. Видео © Telegram / Colonelcassad

На Торецком направлении продолжается продвижение российских войск, с неба их прикрывают БПЛА, своими ударами помогает и авиация. Под Часовом Яром российские беспилотники обнаружили радиотехнический пост ВСУ и навели туда артиллерию. С этого же направления появились кадры от "безбашенных" штурмовиков-мотоциклистов из "Эспаньолы".

Штурмовые группы ВС РФ взяли под свой контроль большую часть Красногоровки на Кураховском направлении в ДНР. Подразделения 79-й и 59-й бригад ВСУ начали отход из города под угрозой попадания в окружение. "Оставшийся гарнизон врага взят в огневой мешок и подвергается постоянным ударам. Порядка 90% территории Красногоровки — под нашим контролем, наступление продолжается, оставшиеся недобитки будут ликвидированы в ближайшее время", — сообщает Telegram-канал "НгП раZVедка".

Премии за уничтоженные танки и самолёты

Бойцам группировки войск "Центр" вручили премии за уничтожение западных танков. Выплаты были выданы за 17 сожжённых "Абрамсов" и "Леопардов". За каждую единицу выплатили по 500 тысяч рублей. Заместитель исполнительного директора компании "Форэс" Илья Потанин прокомментировал награждение следующим образом: "Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу по 500 тысяч рублей. Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн рублей".

Президент Польши заявил, что "НАТО готовится к войне"

Президент Польши Анджей заявил, что "потенциальная война России с Западом будет близка". Дуда Фото © ТАСС / ЕРА / Michael Reynolds

Анджей Дуда подкрепил это словами, что альянс должен быть настолько сильным, чтобы ни у кого не было смысла на него нападать. По его мнению, "потенциальная война России с Западом будет близка", если Москва одержит верх в конфликте на Украине. На фоне этих заявлений The New York Times рассказал, что Киев работает над планом по прекращению боевых действий путём переговоров. Запад, как всегда, ведёт двойную игру.