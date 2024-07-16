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16 июля, 14:08

Жесть из Ижевска: Пьяный неадекват скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа

Житель Ижевска скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа дома по ул. 10 лет Октября

Нетрезвый мужчина скинул 10-летнюю девочку из окна 17-го этажа жилого дома в Ижевске, после чего свёл счёты с жизнью. Очевидцы рассказали SHOT, что пьяный местный житель затащил девочку в подъезд дома по улице 10 лет Октября, поднялся с ней на один из верхних этажей, после чего выкинул её. Кем погибшие являются друг другу, сейчас выясняет полиция.

Страшный кадр с места гибели ребёнка, выброшенного из окна в Ижевске. Фото © SHOT

Страшный кадр с места гибели ребёнка, выброшенного из окна в Ижевске. Фото © SHOT

Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа. По предварительной версии, мальчик опёрся на москитную сетку, но она не выдержала и выпала, а следом за ней и мальчик. Скорая помощь констатировала смерть на месте.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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