Жесть из Ижевска: Пьяный неадекват скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа
Житель Ижевска скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа дома по ул. 10 лет Октября
Нетрезвый мужчина скинул 10-летнюю девочку из окна 17-го этажа жилого дома в Ижевске, после чего свёл счёты с жизнью. Очевидцы рассказали SHOT, что пьяный местный житель затащил девочку в подъезд дома по улице 10 лет Октября, поднялся с ней на один из верхних этажей, после чего выкинул её. Кем погибшие являются друг другу, сейчас выясняет полиция.
Страшный кадр с места гибели ребёнка, выброшенного из окна в Ижевске. Фото © SHOT
Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа. По предварительной версии, мальчик опёрся на москитную сетку, но она не выдержала и выпала, а следом за ней и мальчик. Скорая помощь констатировала смерть на месте.
SHOT