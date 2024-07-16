Жесть из Ижевска: Пьяный неадекват скинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа

Нетрезвый мужчина скинул 10-летнюю девочку из окна 17-го этажа жилого дома в Ижевске, после чего свёл счёты с жизнью. Очевидцы рассказали SHOT, что пьяный местный житель затащил девочку в подъезд дома по улице 10 лет Октября, поднялся с ней на один из верхних этажей, после чего выкинул её. Кем погибшие являются друг другу, сейчас выясняет полиция.