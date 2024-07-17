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17 июля, 02:27

В США назвали худшим решением обещание принять Украину в НАТО

Сенатор Пол назвал худшим решением обещание принять Украину в НАТО

Пообещать Украине членство в НАТО вместо проработки мирного решения конфликта — это худшее решение альянса из всех возможных, сообщил в материале для The American Conservative американский сенатор Рэнд Пол.

"Настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать конфликт. Вместо того чтобы работать над достижением урегулирования путём переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине", — заявил Пол.

Он подчеркнул, что приглашать в НАТО другие страны можно только тогда, когда это укрепит безопасность тех, кто уже состоит в организации. А вот при присоединении Незалежной результат был бы иным и риск прямой войны между РФ и НАТО возрос бы, считает эксперт. При этом, отметил он, США не видят интереса в войне против Москвы ради Киева. Он также заявил, что на саммите НАТО администрация Байдена должна была поднять вопрос дипломатического предложения по мирному урегулированию.

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Ранее стало известно, что по итогам саммита НАТО Украина столкнулась с новыми препятствиями на пути вступления в альянс. Организация потребовала от Незалежной преобразовать сферу безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hodim

Анатолий Симоненко
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