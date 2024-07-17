В США назвали худшим решением обещание принять Украину в НАТО
Сенатор Пол назвал худшим решением обещание принять Украину в НАТО
Пообещать Украине членство в НАТО вместо проработки мирного решения конфликта — это худшее решение альянса из всех возможных, сообщил в материале для The American Conservative американский сенатор Рэнд Пол.
"Настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать конфликт. Вместо того чтобы работать над достижением урегулирования путём переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине", — заявил Пол.
Он подчеркнул, что приглашать в НАТО другие страны можно только тогда, когда это укрепит безопасность тех, кто уже состоит в организации. А вот при присоединении Незалежной результат был бы иным и риск прямой войны между РФ и НАТО возрос бы, считает эксперт. При этом, отметил он, США не видят интереса в войне против Москвы ради Киева. Он также заявил, что на саммите НАТО администрация Байдена должна была поднять вопрос дипломатического предложения по мирному урегулированию.
Ранее стало известно, что по итогам саммита НАТО Украина столкнулась с новыми препятствиями на пути вступления в альянс. Организация потребовала от Незалежной преобразовать сферу безопасности.
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