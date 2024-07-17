ФСИН опровергает информацию о конфликте в СИЗО с фигурантом теракта в "Крокусе"

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла сообщения СМИ о том, что в СИЗО "Лефортово" якобы произошёл конфликт между обвиняемым в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" с сотрудником изолятора.

"Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-бюро ведомства.