Есть даже россияне: Теракт в "Крокусе" устроила интернациональная команда

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 144 человека, организовала интернациональная команда: в её состав входили представители из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много", — сказал Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.