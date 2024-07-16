Есть даже россияне: Теракт в "Крокусе" устроила интернациональная команда
Росфинмониторинг: Теракт в "Крокусе" организовала команда из разных стран
"Крокус сити холл" во время теракта. Фото © Life.ru
Теракт в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 144 человека, организовала интернациональная команда: в её состав входили представители из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много", — сказал Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых непосредственных исполнителей поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.