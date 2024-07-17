Премьер Японии принёс извинения жертвам принудительной стерилизации, но им они вряд ли помогут

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принёс официальные извинения за принудительную стерилизацию граждан по "драконовскому" закону о евгенике, который действовал в стране 48 лет. Обращение политика 17 июля транслировал телеканал NHK.

В июле Верховный суд Японии признал этот закон неконституционным и обязал правительство выплатить пострадавшим компенсации. В 2019 году парламент страны одобрил эту сумму в размере 3,2 миллиона иен (около 20 тысяч долларов), но не исключено, что она может быть проиндексирована.

С 1948 по 1996 года в Японии действовал закон "О евгенической защите", который сделал возможным проведение принудительных стерилизаций лицам, страдающим от умственных или психических расстройств, а также имеющим серьезные генетические заболевания. За время существования закона не менее 16 500 человек были стерилизованы против своей воли.

"Старый закон противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ его исполнения, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени всего правительства", — сказал Кисида.