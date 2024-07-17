Лифт с рабочими рухнул с высоты пяти метров в Санкт-Петербурге
Стройплощадка в Санкт-Петербурге, где упал лифт с рабочими. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета.
Всё произошло 17 июля. Лифт рухнул с высоты около пяти метров, когда внутри находились двое работников организации по производству мебели. Они получили множественные травмы. Пострадавших доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь.
По данному факту проводится проверка по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". К делу подключилась и прокуратура.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Оба получили серьёзные травмы головы и тела.