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17 июля, 20:52

Лифт с рабочими рухнул с высоты пяти метров в Санкт-Петербурге

Стройплощадка в Санкт-Петербурге, где упал лифт с рабочими. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Стройплощадка в Санкт-Петербурге, где упал лифт с рабочими. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета.

Всё произошло 17 июля. Лифт рухнул с высоты около пяти метров, когда внутри находились двое работников организации по производству мебели. Они получили множественные травмы. Пострадавших доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". К делу подключилась и прокуратура.

Лифт рухнул с 15-го этажа в московской поликлинике, один из пассажиров погиб
Лифт рухнул с 15-го этажа в московской поликлинике, один из пассажиров погиб

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Оба получили серьёзные травмы головы и тела.

Артур Лапсаков
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