Лифт с рабочими рухнул с высоты пяти метров в Санкт-Петербурге

Двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета.

Всё произошло 17 июля. Лифт рухнул с высоты около пяти метров, когда внутри находились двое работников организации по производству мебели. Они получили множественные травмы. Пострадавших доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь.