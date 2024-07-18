Школьники из московского детского онкологического центра встретили выпускной

Редакторы портала Super.ru побывали в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва и поговорили с выпускниками, которые вынуждены встречать праздник в больничных стенах.

По данным Министерства здравоохранения, каждый год у более чем 4000 детей диагностируют онкологические заболевания. Многие из ребят продолжают учиться и готовиться к экзаменам в госпитальных школах, а команда фонда "Подари жизнь"‎ вместе с волонтёрами проводит для них выпускные балы.

Героями специального проекта стали четверо подростков с онкологическими заболеваниями. У каждого из них своя история. Каждый мечтает поступить в университет и реализовать себя в профессии. Несмотря на диагнозы, старшеклассники продолжают заниматься тем, что им нравится: музыкой, рисованием, вокалом, программированием.

Специальный проект Super.ru и фонда "Подари жизнь" о школьниках с онкологиями, вынужденных встречать выпускные в больничных стенах. Видео © Telegram / Super.ru









