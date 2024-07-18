Школьники из московского детского онкологического центра встретили выпускной
Super.ru сделал проект о выпускниках из детского онкологического центра в Москве
Выпускники в детском центре онкологии. Обложка © Предоставлено Life.ru / Валерий Мельников
Редакторы портала Super.ru побывали в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва и поговорили с выпускниками, которые вынуждены встречать праздник в больничных стенах.
По данным Министерства здравоохранения, каждый год у более чем 4000 детей диагностируют онкологические заболевания. Многие из ребят продолжают учиться и готовиться к экзаменам в госпитальных школах, а команда фонда "Подари жизнь" вместе с волонтёрами проводит для них выпускные балы.
Героями специального проекта стали четверо подростков с онкологическими заболеваниями. У каждого из них своя история. Каждый мечтает поступить в университет и реализовать себя в профессии. Несмотря на диагнозы, старшеклассники продолжают заниматься тем, что им нравится: музыкой, рисованием, вокалом, программированием.
Ранее Life.ru рассказал москвичам, как цифровизация меняет столичную медицину. Флагманским проектом цифровой трансформации здравоохранения столицы считается компьютерное зрение. Столичным врачам доступно более 50 сервисов, помогающих выявлять признаки онкологии, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта и других недугов (всего 37 разных заболеваний). Точность диагностики алгоритмов превышает 95%.