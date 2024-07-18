Шторм-новости: Армия России прорывает Купянское направление, ВСУ массово теряют "Бабу Ягу", крупный обмен пленными в Белгородской области, ситуация 18 июля ВС РФ зачищают Волчанск от артиллерии противника, куда ВСУ перебросили зеков из подразделения "Шквал", в России научились управлять БПЛА через спутник, — дайджест в материале Life.ru 18 июля, 09:47 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Возвращение 95 российских солдат домой

На границе с Белгородской областью состоялся новый обмен военнопленными по формуле 95 на 95. Наши защитники пересекли границу на автобусе, а затем были доставлены в Москву на самолëте. Официальный аккаунт Минобороны комментирует возвращение военнослужащих следующим образом: "Всем освобождëнным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединëнные Арабские Эмираты".

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Наступление Армии России под Купянском

Российские войска активизировали свои действия на Купянском направлении. ВС РФ ведут штурмовые действия в районе населëнных пунктов Новосëловское, Синьковка, Андреевка, Стельмаховка. Недавно стало известно и о смерти командира 115-го батальона 110-й бригады ВСУ, расположенной в районе н.п. Песчаное. Судя по всему, украинский офицер попал под накат нового российского наступления.

БАТ-2 — специальная инженерная машина, которая прокладывает дорогу для движения. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Дорогу наступающим войскам прокладывает специальная техника, например, БАТ-2. Машина разминирует поля и создаëт безопасные пути продвижения для наступающей бронетехники. С воздуха группировку войск прикрывают асы-операторы БПЛА из группы "Контора". Только за одну ночь они уничтожили четыре вражеских "Бабы-яги" и БТР М113.

Западнее, в Волчанске, продолжаются ожесточëнные бои. Украинцы всеми силами пытаются копировать российский опыт с созданием подразделений из заключëнных. Даже название украинского проекта "Шквал" похоже на российский "Шторм".

При этом пока большая часть подразделений из заключëнных в бой не бросается. За последние сутки противник в Волчанске не организовал ни одной атаки. Но на Липцовском направлении украинский генштаб сохраняет прежние темпы накатов на наши позиции. За сутки здесь было отражено 4 и сорвано 2 атаки противника. В плен попали 2 боевика ВСУ. Один из пленных оказался бывшим сотрудником ТЦК, которого призвали "на передок", украинские власти вынуждены отправлять на фронт даже таких людей. Общее положение дел на Волчанско-Липцовском направлении Telegram-канал "Северный ветер" характеризует следующим образом:

"Под Волчанском дали свои плоды мероприятия нашей контрбатарейной борьбы. Артиллерией и "Ланцетами" "Бесстрашных" уничтожено большое количество орудий врага, в результате чего он вынужден стягивать артиллерию с других направлений. Продолжается утилизация личного состава ВСУ и молодого мужского населения Украины. На всех направлениях ВСУ по-прежнему не могут создать благоприятные условия для ввода в бой ударной группировки. Активная и слаженная работа авиации, артиллерии, разведки и других подразделений не дают врагу ни малейшего шанса".

Битва за Донбасс

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

На Донецком направлении ВС РФ смогли добиться успехов в районе Угледара, взяв под огневой контроль дорогу, по которой украинская группировка получает снабжение. Под Часовым Яром ВС РФ тоже рвутся к тыловым коммуникациям противника. За последнее время российские войска смогли продвинуться севернее Часова Яра, в районе Калиновки.

Кроме того, продолжается наступление широким фронтом под Очеретино и на Северском выступе.

В России реализовали технологию управления беспилотником через спутник

Эксперимент был проведëн с помощью спутниковой системы "Гонец" и компании "Геоскан". В Роскосмосе так прокомментировали полëт БПЛА: "В результате шести полëтов успешно удалось передать данные о местоположении и 218 сообщений с телеметрией беспилотника, а также отправить команду через спутник о принудительном возвращении аппарата на место запуска". Развитие этой технологии в будущем позволит российским БПЛА на спутниковом управлении практически полностью игнорировать работу вражеского РЭБ.

Авторы Кирилл Золотарев