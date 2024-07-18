Не переваривается и оседает в кишечнике: Нутрициолог развеяла мифы о воске на овощах и фруктах Нутрициолог Гусакова: Воск на овощах и фруктах не влияет на работу кишечника 18 июля, 11:13 Воск на овощах и фруктах не влияет на работу кишечника. Обложка © Life.ru

На прилавках магазинов мы можем наблюдать блестящие фрукты, чаще всего это яблоки и груши. Глянцевый вид они приобретают за счёт обработки парафином или воском. Делают это для увеличения сроков хранения: такие фрукты сохраняют свежесть и товарный вид 6–8 месяцев и даже больше. Однако опасны ли они для здоровья? На этот вопрос Life.ru ответила нутрициолог Вероника Гусакова.

Чтобы определить, обработаны ли фрукты воском, можно опустить их в горячую воду: при высокой температуре воск "плавится" и на воде образуется масляная плёнка. Существует несколько мифов, связанных с парафиновым покрытием. Первый — что воск не переваривается и оседает на стенках кишечника.

Воск на овощах и фруктах используется для улучшения защитных свойств и от преждевременной потери влаги продуктов. Это пищевой материал, который проходит строгую проверку безопасности. В составе воска используются натуральные ингредиенты, такие как пчелиный воск, карнаубский воск (из листьев пальмового дерева карнауба). Эти органические вещества не влияют на работу кишечника и не имеют токсического влияния на организм. С таким же успехом можно было бы бояться употреблять мёд в сотах. Вероника Гусакова Нутрициолог

Второй миф говорит о том, что на поверхности оседают пыль, грязь и размножаются патогенные микроорганизмы. В реальности пыль и грязь оседают на поверхности, но не сильнее, чем на продуктах без обработки. Насчёт микроорганизмов ситуация обратная: воск предотвращает развитие грибка и плесени, объяснила нутрициолог.

Однако мыть любые фрукты и овощи — обработаны они воском или нет — нужно тщательно. Например, воск смывается в горячей воде, можно использовать губку или щётку для мытья. А вот мылом или средством для мытья посуды пользоваться не стоит, так как их частицы не предназначены для употребления в пищу и могут нанести вред организму.

Многие счищают шкурку ножом, но при этом фрукты частично лишаются пользы, так как в кожуре содержится большое количество клетчатки, которая играет важную роль в нормализации пищеварения, регулирует уровень сахара в крови и предотвращает различные заболевания, включая ожирение и сердечно-сосудистые патологии.

Авторы Андрей Горяничев